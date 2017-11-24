Белорусский рубль подешевел к трем основным валютам перед выходными 2 24.11.2017, 13:55

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На валютных торгах 24 ноября доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0041 рубля (0,17%) и составил 2,3676 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0012 рубля (0,06%) до 1,998 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0016 рубля (0,05%) и составил 3,4169 белорусского рубля за 100 российских.