Леонид Заико: Давайте поселим чиновников возле БелАЭС 8 24.11.2017, 14:17

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Будут жить как в казино - постоянно на стрессе.

Такое мнение сайту Сharter97.org высказал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- В Беларуси остро стоит вопрос об преодолении зависимости от российского газа. Даже замминистра энергетики Виктор Каранкевич заявил, что для Беларуси важно избавиться от монополии Газпрома на энергетическом рынке. Делают ли наши энергетики реальные шаги для ухода от этой зависимости, либо это все профанация?

- Это чушь собачья, я бы даже сказал чушь индюшачья, а если говорить по-австралийски - чушь кенгурячья. 99% энергии, которой мы вырабатываем - из российских энергоносителей. Если наш замминистра энергетики хочет топить дровами, тогда я не против. Можно будет даже экскурсию сделать к нему домой. Если он предлагает что-то еще, термонасосы ставить, солнечные батареи - тогда пожалуйста.

Если замминистра хочет переключиться на поставки сжиженного газа из США, или другой страны - пусть об этом скажет Лукашенко, а тот напишет письмо в Кремль, что Беларусь отказывается к 2025 году от поставок российского газа.

Обсуждать подобную трепотню - неприлично. Можно дать министрам хороший совет: если хотите избавиться от энергозависимости - лучше об этом не говорите, а предпринимайте для этого конкретные шаги.

- Беларусь строит АЭС, когда другие страны отказываются от атомной энергетики. Есть ли рациональное зерно в этом строительстве? Может стоит искать альтернативные источники энергии, а не искать спасение в технологиях прошлого века?

- Умные люди (в отличии от того замминистра, о котором вы говорите), говорят так: называть энергию солнца, ветра, термальные источники, альтернативными - уже нельзя. Они давно перешли в разряд ведущих. Ведь их не нужно искать. Ветер под носом, как говорила моя бабушка.

Я лично был в комиссии, которая выделяла деньги на исследование тематики энергии ветра. Исследовали эту тему на Дальнем Востоке России. Там нашлись инженеры, метеорологи, которые составили подробную программу и попросили деньги у неправительственного американского фонда.

Кто мешает заняться производством электроэнергии из солнечных батарей? Один из предпринимателей возле Нарочи поставил солнечные батареи на крышу дома, который они ремонтировали. Рядом была речка, где они поставили небольшой двигатель для преобразования энергии воды. Гидроэнергетику развивают в деревне. Человек делом занимается. Вот пусть министр поедет, посмотрит и сфотографируется на память.

До тех пор, пока власти будут покупать газ из России - никакого развития альтернативных источников энергии у нас не будет. Сейчас есть реальная альтернатива - сжиженный газ. Я уже шесть-семь лет пишу одно и тоже: «Белорусы, заставьте свое правительство перейти на сжиженный газ!» Это реальная перспектива для нашей страны, а не этот газ в трубах.

А если говорить об атомной элекростанции - это вчерашний день. Вкладываешь кучу средств, строишь 20 лет, потом 20 лет вводишь в эксплуатацию. А цена одного киловатта будет равна 20-ти американским центам. Это довольно-таки дорого.

Такую cтанцию можно построить и продавать электроэнергию чиновникам. А еще лучше - поселить их возле БелАЭС. Будут жить как в казино - постоянно на стрессе