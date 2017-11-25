Трамп вновь призвал построить стену на границе с Мексикой 4 25.11.2017, 9:35

Дональд Трамп

Президент США настаивает на введении новых правил въезда в страну.

Президент Трамп в пятницу прокомментировал трагедию на севере Синайского полуострова, где в результате теракта в мечети было убито 235 человек. Он вновь заявил о необходимости возведения стены на границе с Мексикой и ужесточения правил въезда в США для представителей мусульманских стран, пишет «Голос Америки».

В сообщении в Твиттере президент анонсировал предстоящий телефонный разговор с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, заявив, что Соединенные Штаты должны более «жестко» и «умно» отвечать на угрозы террористов.

«Буду звонить президенту Египта в ближайшее время, чтобы обсудить трагическую террористическую атаку, которая унесла так много жизней, - написал Дональд Трамп. – Мы должны стать ЖЕСТЧЕ И УМНЕЕ, чем когда-либо раньше, и мы это сделаем. Нам нужна СТЕНА, нужен ЗАПРЕТ! Боже, благослови жителей Египта».

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа. После вступления в должность он официально распорядился начать строительство, но пока Конгресс США не выделил средства, необходимые для реализации проекта. По подсчем бюджетного офиса Конгресса, возведение стены может обойтись в сумму от 15 до 30 миллиардов долларов.

Администрация Трампа неоднократно объявляла о введении запрета на въезд в США представителей некоторых мусульманских стран. Все эти инициативы были вспоследствии блокированы судами разных штатов. Египет в этом списке никогда не фигурировал.