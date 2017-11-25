Гарри Каспаров: Манафорт навещал свои деньги в России чаще, чем я свою семью 1 25.11.2017, 10:02

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Гарри Каспаров

Американские СМИ рассказали о 18 визитах политконсультанта Пола Манафорт в Москву.

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал информацию СМИ о визитах политконсультанта Пола Манафорта в Москву.

"Манафорт навещал свои деньги в России чаще, чем я мог посещать свою семью", – написал он в Twitter.

Каспаров в июне 2013 года заявил об отъезде из России и продолжении борьбы с "режимом президента Владимира Путина" на международной арене.

23 ноября 2017 года журналисты McClatchy DC Bureau сообщили, в течение около 10 лет своей деятельности в Украине Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву.

30 октября Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест.

По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.

В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.