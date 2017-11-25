Недиетические продукты оказались полезными для здоровья 1 25.11.2017, 10:19

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Отдельный вид пасты благоприятно влияет на работу сердца.

Врачи рекомендуют ограничивать потребление пасты при сбалансированном питании, ведь этот углеводный продукт достаточно калорийный, пишет newsyou.info.

Однако ученые из Пизы провели исследования и определили, что отдельный вид пасты благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, макаронные изделия из смеси цельнозерновой ячменной муки и муки из твердых сортов пшеницы предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов. А все из-за содержания бета-глюканов, которыми богат ячмень.

Бета-глюкан – это соединение, которое помогает организму формировать новые кровеносные сосуды. Именно эти сосудистые новообразования используются организмом как «естественные обходные пути» в случае сердечного приступа.

Благоприятное действие ячменной пасты на работу сердца было протестировано на мышах. Те животные, которые потребляли ячменную пасту до искусственно вызванной остановки сердца, получили меньше сердечных повреждений и имели более высокие показатели выживаемости. Мыши, которых кормили обычной пастой, к сожалению, понесли больше потерь.

Тестирование показало, что длительное потребление ячменной пасты безопасно увеличивает коронарные коллатерали и снижает смертность. Ранее рост коллатеральных артерий стимулировался исключительно хирургическим путем, использованием стволовых клеток или методами генной терапии.