«Людей много, а скидок — кот наплакал» 7 25.11.2017, 10:50

3,350

Как минчане искали дешевые вещи в «черную пятницу».

«Ой, обалдеть, это очередь?» — говорит один из посетителей ТЦ Dana Mall, заходя в магазин Zara. Сегодня здесь ажиотаж: чтобы купить желанную вещь, нужно выстоять очередь в кассу из 30−60 человек. В примерочных также аншлаг — прежде чем человек попадает в кабинку, проходит около получаса. Finance.tut.by сходил на репортаж в «самый большой торговый центр Беларуси» и узнал, как здесь прошла черная пятница.

«По сравнению с Zara в остальных местах даже пусто»

В магазинах сети Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и др.) размер скидок не анонсировали, только написали про «специальное предложение». На деле оказалось, что часть одежды можно купить вдвое дешевле. Из-за этого в примерочные прорваться было почти невозможно, люди примеряли потенциальные покупки прямо в зале — от пуховиков до рубашек и джинсов. Чтобы надеть юбку или брюки, девушки прикрывались пальто или длинной кофтой.

Наталья и Людмила приехали на «черную пятницу» из Жодино — рекламу услышали по радио. Говорят, что не ожидали увидеть столько людей — когда заходили сюда в другие дни, было гораздо спокойнее. В это время одна из женщин примеряет выбранную одежду перед зеркалом в зале и со смехом подмечает: «Ой, пришла, а платье не могу натянуть».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ольга пришла в Zara за джинсами, но собирается уходить без покупки: «По сути, ничего нельзя примерить. Если с верхней одеждой это некритично, то в остальных случаях нужно отстоять просто гигантскую очередь. Куча времени тратится впустую».

Еще женщина пожаловалась на отсутствие сумок, куда складывают понравившиеся вещи: «Ходишь, как дурак, с охапкой рубашек и платьев в руках, очень неудобно. Это первый магазин, куда я зашла, и впечатление, мягко говоря, не очень. Конечно, хочется что-нибудь купить, но я уже подумываю отказаться от всего этого».

Марина и Любовь примеряли верхнюю одежду в зале: «Мы здесь минут 40, но уже хочется уйти. Много людей, начинает развиваться клаустрофобия и боязнь толпы. Но очень нужен пуховик. 219 рублей — это нормально, но за 170 купить приятнее. Поэтому мы пойдем занимать огромную очередь».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кассы в магазине Zara располагаются в каждом отделе, оплатить покупку можно в любом. Видимо, не все об этом знают, поэтому самая маленькая очередь — в отделе с детскими вещами. Многих из тех, кто успел прикупить обновки, видно издалека — таких людей выдают три-четыре увесистых пакета.

Наталья стоит с пятью пакетами Zara и ждет дочку. Говорит, что очереди им особо не помешали: «В основном мы брали верхнюю одежду, а мужу купили свитер вообще без примерки». Она в ТЦ находится почти два часа, и все это время провела в магазинах европейского масс-маркета: «В белорусские магазины не заходили вообще».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На самом деле ажиотаж сравним с тем, что происходит в выходные. Устаешь, как в воскресенье. Я уже не вспоминаю про первые дни после открытия, — рассказывает Анастасия, один из консультантов в Zara. — Поэтому специальных тренингов у нас не было, мы готовы к такому количеству людей. Только немного отличается принцип работы — нужно очень быстро убирать зал, поэтому развешиваем одежду не как надо, по артикулам, а чуть иначе — платья к платьям, рубашки к рубашкам. Так получается быстрее, а покупателям даже проще что-либо искать. Зато уборка после смены наверняка займет очень много времени. Рабочий день нам не увеличивали, но, думаю, придется задержаться».

То, что в их магазин пришло больше всего посетителей, девушку удивляет: «По сравнению с нами в остальных местах даже пусто. Кстати, не ожидали, что в мужском зале тоже будет много народу. Обычно приходят женщины, а тут и парни подключились».

«Без скидок никто не идет в магазины»

В той части ТЦ, где нет европейского масс-маркета, посетителей значительно меньше. Встречались даже пустые магазины. Однако Светлана, продавец белорусского «Полесья», на недостаток клиентов не жалуется:

«У нас сегодня очень много людей, больше, чем обычно. Даже заведующая помогает. Вон, люди идут (кивает на заходящую пару). В принципе, все люди ждут зарплату, без скидок никто не идет в магазины. Тем более, если зарплата у человека 350−400 рублей. А тут 30% на весь товар. А народу много, некогда даже разговаривать, честно говоря».

Подальше от столпотворения люди не закупаются, а отдыхают — сидят на лавочках, едят, рассматривают покупки. Около продуктового магазина даже можно было продегустировать белорусское пиво. Посетителей развлекает кавер-бенд: темнокожая певица в желтом костюме поет известные песни, а во время проигрышей спрашивает: «Вы готовы к "чёрной пятнице"? Are you ready?».

Филипп пришел на «черную пятницу» с мамой, женой и дочкой. Впечатления от происходящего он описывает лаконично: «Сумасшедший бред». Он был здесь с семьей неделю назад, и народу было гораздо меньше. По оценкам мужчины — в 10 раз. «Я парковался минут 25. Два раза объехал вокруг магазина, остановился в паркинге. Мест там нет вообще, пришлось ждать, пока что-нибудь освободится».

Алексей и Михаил оказались в Dana Mall спонтанно. Один из парней признается, что приехал помочь другу выбрать куртку: «Только говорю: давай по-быстрому. А потом увидел рубашку, и понеслось».

Михаил отметил, что из-за очередей он не смог примерить джинсы: «Даже не получается нормально рассмотреть одежду и купить что-нибудь. Вроде что-то понравилось, но надеть ты это не можешь. Да и в кассу стоишь минут двадцать».

Парни часто ездят в Европу и говорят, что скидки в Dana Mall не очень большие: «Там из-за конкуренции все иначе: если скидки, то гигантские. А в обычное время та же Zara выходит дешевле. Даже кажется, что вещи более качественные. По идее, это один производитель, но ощущения совсем разные».

Денис пьет кофе около коляски с ребенком. Он ждет жену, которая зашла в магазин. «Я сам продавец, сегодня отработал весь день. Сейчас приехали с супругой: я зарабатываю, она тратит. Парень убежден, что такие акции нужно проводить чаще, главное, чтобы скидки были честные: «У меня сегодня было четко 20%, тут вопросов нет. А в интернет-магазинах цены накручивают, а потом продают якобы дешевле».

Александр работает в Dana Mall охранником: сегодня у него выходной, но жена уговорила прийти за покупками. «Купили ботинки. Очереди небольшие, а вот экономия не очень. Предложили скидку на вторую пару 70%, а зачем нам лишняя обувь? Лучше бы на первые ботинки снизили цену».

В «черную пятницу» мужчина не верит: «Я, знаете, считаю, что все эти акции делают, чтобы по ушам проехаться. Людей много, все толкаются, а скидок тех — кот наплакал».