На Случчине проходят митинги в честь Слуцкого восстания 25.11.2017, 13:11

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Двумя автобусами приехали в Слуцк 60 жителей Минска.

Они привезли в том числе огромный бело-красно-белый флаг, сшитый ветераном национального движения Ниной Богинской, пишет nn.by.

Организатором акции выступила Партия БНФ. В акции принимают участие также христианские демократы и молодофронтовцы.

Чествование началось с села Грозов Копыльского района. Сейчас это сонная деревня, а предки грозовцев были ого-го. В 1920 году был сформирован отдельный Грозовский полк армии Белорусской Народной Республики, участвовавший в Слуцком вооруженном восстании.

Слуцкое вооруженное восстание — это выступление против советской власти, произошедшее в 1920 году. Повстанцы пытались установить власть Белорусской Народной Республики. История Слуцкого восстания замалчивалась в советские времена.