В Украине задержали белоруса, которого ищет Интерпол 1 25.11.2017, 14:20

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Фото: UNIAN

Пограничники передали задержанного полиции.

Украинские пограничники Черниговского, Мукачевского и Сумского отрядов обнаружили белоруса и похищенные в Украине иномарки, которые разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, известно, что в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на выезд из Украины, прибыл гражданин Беларуси. Во время проверки документов которого выяснилось, что мужчину разыскивает Интерпол.

"Гражданина разыскивают правоохранительные органы Республики Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности за коррупционные действия. Это лицо передано представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.