В Украине задержали белоруса, которого ищет Интерпол

В Украине задержали белоруса, которого ищет Интерпол1
- 25.11.2017, 14:20
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Пограничники передали задержанного полиции.
Украинские пограничники Черниговского, Мукачевского и Сумского отрядов обнаружили белоруса и похищенные в Украине иномарки, которые разыскивал Интерпол.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Так, известно, что в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на выезд из Украины, прибыл гражданин Беларуси. Во время проверки документов которого выяснилось, что мужчину разыскивает Интерпол.
"Гражданина разыскивают правоохранительные органы Республики Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности за коррупционные действия. Это лицо передано представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.