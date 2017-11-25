Бобруйчанка научилась создавать шедевры без красок 25.11.2017, 16:12

Фото: bobruisk.ru

Работы художницы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Швеции, Испании, Швейцарии, Италии, США.

24 ноября открылась выставка Татьяны Корчажкиной. С 1988 года она является членом Белорусского Союза художников. Кроме искусства Татьяна Сергеевна посвятила себя педагогической деятельности: ее стаж работы в школе достигает 40 лет (с 1972 по 2012 год), пишет bobruisk.ru.

Начало работы с кожей

Татьяна Корчажкина закончила Минское художественное училище им. Глебова по специальности «Преподаватель черчения и рисования». Также она закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств) по специальности «Искусствовед».

– Нам никогда не преподавали ни кожевенное дело, ни основы формальной композиции. А кожа, в отличии от живописи или графики, требует стилизации, иными словами упрощения. Несмотря на это, те знания, что я получила в училище, послужили мне прочной базой для дальнейшего развития.

Фото: bobruisk.ru

Татьяна Сергеевна работает с кожей около 30 лет. За эти годы она разработала свою уникальную технику создания картин из кожи. Методом многочисленных «проб и ошибок» она достигла того уровня, который мы видим сегодня на ее персональной выставке.

Авторская техника

В начале 90-х годов Татьяна Сергеевна не использовала никаких дополнительных материалов, для картины шел только спилок натуральной кожи. Когда она представила свои работы на художественном совете в Минске, ее раскритиковали.

Работы бобруйской художницы находятся в частных коллекциях во Франции, Германии, Швеции, Испании, Швейцарии, Италии, США. Картины Татьяны Сергеевны были подарены городу-побратиму Наро-Фоминску от имени Бобруйского горисполкама. Одна из работ была вручена немецкой обувной компании Salamander. А бобруйский кжкомбинат постоянно дарит ее картины из кожи, поздравляя с юбилеем все кожевенныя предприятия Беларуси.

Фото: bobruisk.ru

Татьяна Сергеевна называет свою технику сочетанием скульптурного рельефа из кожи с графическими и живописными элементами. В этом ее уникальность, ведь большинство мастеров ограничиваются всего одним из этих трех составляющих.

Фото: bobruisk.ru

– Каждая картина – это эксперимент. Иногда в ход идут акриловые краски, лак, даже обычная шариковая ручка для работы над графическими элементами. А основа картины – это переплетный картон либо гофра.

Бобруйчанка, кроме картин, изготавливает бижутерию из кожи в стиле Бохо, шкатулки, тарелки и фляги, обтянутые кожей. Но она не шьет изделий из кожи.

Кожа

Фото: bobruisk.ru

Татьяна Сергеевна приобретает кожу в основном на бобруйском кожкомбинате. Еще лет 30 назад, заглянув случайно в цех отделки, она заметила в баке отходов великолепные куски кожи. Сразу появилась идея, что можно создать из них. С тех пор лучшего материала для своих картин она не встречала. Особенный интерес представляет кожевенный брак – пережжённая или недокрашенная кожа. Серия фрагментов «Красные виноградники» создана именно из такого кожевенного брака.

Фото: bobruisk.ru

– Мы с кожей понимаем друг друга. Это живой материал, который может диктовать определенные моменты. Может даже подсказывать название картины.

Картины и изделия из кожи постоянно продаются в Минске в Галереи искусства на пр-те Независимости, 12. Часть работ находится в Бобруйском художественном музеи и в картинной галереи им. Ващенко в Гомеле.

У Татьяны Сергеевны нет отдельной мастерской. Все материалы хранятся у нее в квартире. Кожа распределена по цвету: черный, коричневый, белый, бежевый, слоновой кости. Каждому цвету выделена отдельная коробочка.

Художница разделяет кожу на несколько видов. В зависимости от предназначения кожа бывает: обувная, галантерейная и одежная. Что касается происхождения, чаще всего художница использует свиную, говяжью, телячью кожу. Татьяне Сергеевне не приходилось работать с экзотической кожей крокодила и питона, например. Она считает, что только серьезный мастер, который не боится испортить материал, может работать с таким тонким и дорогостоящим материалом.

– Нужно уважать материал. Продумывать, как использовать обрезки кожи, которые попадают в руки. Я пробовала использовать турецкую кожу ягненка для бижутерии. Продается она в Минске в магазине швейной фурнитуры, стоимость 100 грамм около 5 рублей. Она очень тонкая, как папирусная бумага, и часто рвется, но иногда необходим именно такой материал для мелких деталей.

Фото: bobruisk.ru

Идеи. Картины

Идея возникает, глядя на кусочек кожи. На картинах можно увидеть динамику благодаря складкам кожи. Над каждой складкой художник работает вручную, линии выкладки приходят в процессе работы. К портретным работам Татьяна Сергеевна рисует предварительные эскизы. Исключением могут быть формальные композиции, к ним наброски сделать невозможно. Например, «Автопортрет» был создан из композиции «Осень» в 1991 году. Случайно перевернув картину, художница увидела в ней свой автопортрет. Это одна из самых ранних работ, представленных на выставке.

Любимая геометрическая фигура – квадрат. «Квадрат – это самая спокойная и уравновешенная фигура», – говорит Татьяна Сергеевна. В начале 1990-х годов в одной из телепередач об основателе супрематизма Казимире Малевиче Татьяна Сергеевна услышала такую фразу: «Казимир Малевич экспериментировал с фактурами…». Это послужило началом для создания серии работ «Черный квадрат» (1992-1994 год). «Черный квадрат – это пустота, которую каждый заполняет сам – вот это база для моих работы», – говорит Татьяна Сергеевна.

Работа над картиной зависит от качества кожи, правильности выбранного пути. Картина сама дает подсказки.

– Мне случается и переделывать картины. Например, картина «Полечка» была переделана несколько раз и, я думаю, это не окончательные ее вариант. Когда работы попадают на выставку, художнику предоставляется шанс взглянуть на свои творения глазами зрителя. Всегда хочется сделать работу еще лучше. Мое творчество, как лестница. Каждая работа – это ступенька.

Картина за полтора дня

Фото: bobruisk.ru

Картина, которую художница создала быстрее всего, называется «Парижанка» – это одна из трех картин серии, посвященной Амедео Модильяни. Ее художница создала в 1997 году за полтора дня. Ровно через 20 лет вышла новая серия работ, связанных с этим же итальянским художником. Мы можем проследить, как поменялось художественное восприятие Татьяны Сергеевны. Современные картины более яркие, салонные.

Картина, созданная за два года

А вот картина «Скрипка» по мотивам произведения В. Короткевича «Скрыпка дрыгвы верасовых пустэчаў» создавалась с 2013 по 2015 год. Вначале фон картины терялся с передним планом, поэтому художница потратила около двух лет, чтобы добиться контрастности. Также непросто давалась сама скрипка. Зато сейчас многие думают, что в основе лежит настоящая скрипка, обтянутая кожей.

Творческие планы

Фото: bobruisk.ru

Татьяна Сергеевна в 2018 году планирует написать книгу для тех, кто хотел бы научиться работать с кожей.

Мой главный критерий в творчестве и жизни – для меня не существует слова «сойдет». Я всегда делаю работу так, чтобы внутренняя оценка достигала уровня «мне нравится».

– Книги, в которых описывается техника работы с кожей сложны. Есть информация в интернете, но простейших правил нет. Когда я сама начинала работать с кожей, мне не на кого было ориентироваться, все книги по этой теме были слишком «профессионально-производственными». Поэтому я решила написать книгу доступным языком, основанную на моем опыте работы.

Также во время любой персональной выставки или ярмарки Татьяна Сергеевна проводит мастер-классы, где дает основу работы с коже. Ближайшие мастер-классы пройдут в Бобруйске, а затем в Гомеле.