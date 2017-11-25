В Польше улучшилась ситуация на рынке труда

В Польше улучшилась ситуация на рынке труда5
- 25.11.2017, 16:53
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В стране-соседке Беларуси снизился уровень безработицы.
В октябре уровень безработицы в Польше составил 6,6%. Об этом «Радио Польша» сообщило Главное статистическое управление. Это означает снижение безработицы на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрем.
Экономисты отмечают, что данные Главного статистического управления соответствуют прогнозам экспертов и более ранним оценкам Министерства семьи, труда и социальной политики. Снижения уровня безработицы объясняется рядом факторов, которые положительно влияют на рынок труда, в частности, экономическим ростом Польши.