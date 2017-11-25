На Случчине прошли митинги в честь Слуцкого восстания 1 25.11.2017, 18:09

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Фото: nn.by

В митинге в Слуцке приняли участие около 100 человек.

Организатором акции выступила Партия БНФ и ее председатель Григорий Костусев. В акции приняли также участие христианские демократы и молодофронтовцы.

В акции приняли участие 60 жителей Минска, которые приехали в Слуцк. Они привезли в том числе огромный бело-красно-белый флаг, сшитый ветераном национального движения Ниной Богинской, пишет nn.by.

Чествование началось с села Грозово Копыльского района, так как еще в 1920 году жители Слуцкого уезда сформировали Грозовский полк армии Белорусской Народной Республики, участвовавшиий в Слуцком вооруженном восстании.

Затем участники посетили Семежово и Вызну.

В митинге в Слуцке приняли участие около 100 человек.

Грозово:

Семежово:

Слуцк:

Слуцкое вооруженное восстание - это вооруженное восстание против советской власти, которое произошло в 1920 году. Повстанцы пытались установить власть Белорусской Народной Республики. История Слуцкого восстания замалчивалась в советские времена.