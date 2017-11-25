Два года понадобилось, чтобы детям разрешили белорусскоязычный сад 1 25.11.2017, 18:51

Родители постоянно сталкиваются с проблемой обучения детей на родном языке.

С проблемой обучения детей на родном языке Юлия Сивец столкнулась, когда возникла необходимость отдать сына в детский сад. В белорусскоязычной группе, которая в садике № 160 Гомеля, маленькому Стасю не нашли свободного места, передает «Белсат».

Чтобы открыть группу, нужно было найти единомышленников

Детских садов, где бы воспитывали полностью на родном языке, в Беларуси просто не существует. Однако некоторые дошкольные учебные заведения имеют белорусскоязычные группы. Их количество на страну составляет 12,7%. В Гомеле же среди 500 групп в детских садах беларусскоязычная только одна. Плановый набор в нее проходит раз в 4 года.

«Если это будет группа для трех лет, то тогда смысл записываться тем, кому уже 4-5 лет? То есть сами власти и чиновники не знают, что делать с нами, белорусскоязычными», – жалуется мама Юлия Сивец.

Право выбирать язык обучения – предусматривает закон

Однако на практике остановить выбор на языке родном достаточно сложно. Главную роль здесь играет официальное место жительства. Пожелания родителей принимают непосредственно в детском саду. И, если среди других заявителей, относящихся к определенному учреждению согласно домашнему адресу, найдется не менее 20 желающих учиться по-белорусски, – группе быть. Создать же другую систему учета белорусскоязычных детей в Гомеле – на уровне горисполкома –в течение двухлетних усилий удалось местному Обществу белорусского языка вместе с Гомельским демократическим форумом.

«Эта очередь покажет, что есть не единственный человек, которому нужно найти еще 19 для создания группы, а есть уже определенное количество людей, они стоят друг за другом, и они все хотят белорусскоязычного образования. И уже на месте горисполком будет решать, в каком садике, что там будет за воспитатель, в каком районе, и так далее», – объясняет Алеся Овласевич, председатель Общества белорусского языка в Гомеле.

По мнению Юлии Сивец, полностью решить проблему помогло бы создание одного белорусскоязычного сада в городе. Женщина пока мало доверяет предлагаемой общей системе учета. Однако надежда на решение ситуации есть. Через службу «Одно окно» горисполкома в очередь на белорусскоязычное обучение уже начали записывать детей. Согласно предварительным сведениям, в следующем году планируют открыть две группы с обучением по-белорусски: в Советском районе для детей 3-4-х лет и разновозрастные – в Железнодорожном районе Гомеля.