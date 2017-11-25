Названы пять необычных правил для хорошего самочувствия 25.11.2017, 19:16

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Следуя простым правилом можно создать и сохранить хорошее самочувствие.

Самочувствие – набор индивидуальных чувств, свидетельствующих о той или иной степени физического и эмоционального удовлетворения. Для его создания и сохранения применяйте 5 простых правил, пишет ladyhealth.com.ua.

1. Если вы чувствуете себя плохо, совершенно нельзя показывать всем, что вы чувствуете себя отлично

Позвольте себе погрустить, пропустить слезу, понервничать. Выберите удобное время и место для этого. Скажите себе: «Почему мне плохо?» И постарайтесь услышать в ответ, что именно в эту минуту приносит вам душевные страдания?

Поделитесь своими эмоциями с близким вам людьми, которым вы полностью можете доверить свою боль.

Что вам дает. Обнажение собственных «негативных» эмоций дает возможность выговориться, легко и просто избавиться от плохих эмоций.

2. Если вы чувствуете себя отлично, совершенно нельзя показывать всем, что вы чувствуете себя плохо

Быть благополучным в нашем государстве как-то неприлично и необычно. И многие люди из-за этого придерживаются закона: "Не надо показывать всем, что вы счастливы". Это в корне не верно.

Что вам дает. Можете позволить себе раскрепоститься и даже развлечься.

3. Гуляйте медленно

Человек должен ежедневно заниматься спортом или гулять пешком в день 30-40 минут. Если не двигаться, будут проблемы с обменом веществ. Возвращайтесь с работы пешком, гуляйте с друзьями в парке или выходите на утреннюю пробежку с собакой. Ходите всегда прямо и контролируйте свою осанку.

Что вам дает. Длительность прогулок ускоряет метаболизм, восстанавливает кровообращение и защищает от стресса.

4. Старайтесь кушать медленно

Это задание сложнее. Но оно стоит этого. Между "закидыванием" отдельных порций пищи в рот старайтесь делать паузы и жуйте медленно.

Что вам дает. Ешьте часто, но маленькими порциями, так вы будете больше получать удовольствия от приёма пищи. Это правило не одного дня или недели, а всей жизни. Такая уж физиология у человека и не нужно её насиловать.

5. Старайтесь говорить медленно

Не надо стараться быть похожим на героев Ренаты Литвиновой, и совершать значительные паузы между текстами. Однако между предложениями нужно чётко выдерживать паузы.

Что вы получаете. Время, необходимое для обдумывания содержания и правильного построения фраз, которое придаст вам состояние уверенности и спокойствия, что к хорошему самочувствию имеет само прямое отношение.