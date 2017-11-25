Приемная мать: У властей финансовая заинтересованность в отбирании детей 1 25.11.2017, 21:04

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Источник: belsat.eu

Под декрет № 18, из-за расплывчатых формулировок, попадают дети из благополучных семей.

Согласно декрету № 18, который издал Лукашенко, из-за расплывчатых формулировок в нем о признании детей, находящихся в социально опасном положении (СОП), в эту категорию стали попадать дети из благополучных семей. На практике, государство стало использовать детей, как инструмент давления на родителей. Bydc.info попросил прокомментировать ситуацию с этим декретом бывшую приемную маму, в прошлом создателя детского дома семейного типа, в котором жили 14 детей (из которых четверо с инвалидностью), Наталию Янушкевич:

- Декрет № 18 от 24.11.2006 «О дополнительных мерах по государственной защите детей из неблагополучных семей» был принят с целью поддержки семьи. Для профилактики и преодоления семейного неблагополучия в государстве также принят ряд мер, в том числе по усилению ответственности родителей за воспитание детей. Звучит благозвучно, однако на практике реализация этого декрета все чаще оборачивается кошмаром для многих белорусских семей. С каждым днем все больше семей безосновательно или с преувеличением обстоятельств признаются находящимися в СОП (социально опасном положении), а у кого-то и отбирают детей. И катализатором такого процесса все чаще становиться активная гражданская позиция родителей либо их несоответствие неким общим стандартам.

Свежий пример: семья Мироновых, у которых отобрали дочь из-за конфликта родителей со школой. В то же время на слуху много и других историй, даже трагических, в которых службы охраны детства очень долго не замечали явного неблагополучия, игнорировали риски для детей. Как пример, история тонувшего в Свислочи мальчика, явно не первый год проживавшего в весьма неблагоприятных условиях. Однако до трагедии никто его судьбой особо не заморачивался. А сейчас, после озвучивания в СМИ и критики, соц. службы нашли возможность не отбирать его из семьи, а вроде как начать с ней работу.

В теории именно это и предполагает Декрет № 18: профилактическую и реабилитационную работу с семьей для ее сохранения в интересах ребенка. А изъятие детей в приют должно быть крайней мерой.

Но сам закон при этом имеет явно репрессивный характер.

Он подробно расписывает карательные меры, впервые в практике защиты детства вводит обязательство родителей компенсировать госрасходы на отобранных детей, — не отождествлять с обязанностью по содержанию детей (алименты), которая существовала ранее и сейчас в других государствах. Таким образом появляется и финансовая заинтересованность государства в отобрании детей именно у платежеспособных граждан. Многие граждане, столкнувшиеся в своей жизни с органами опеки или работниками комиссий по делам несовершеннолетних заметили: они неохотно включаются в работу с агрессивными, криминализированными семьями, не спешат отбирать детей у неплатёжеспособных — что с них потом взять на содержание малышей? Не трогают и лояльных алкоголиков. Максимум, возьмут на учет как находящихся в СОП. И торжественно снимут через полгода-год, для статистики. Хотя ситуация практически не изменилась. Детей из подобных семей изымают, когда «грянет гром». Если еще есть кого изымать… Ещё можно последить причинно-следственную связь между количеством отобраний детей и наполняемостью местных приютов: числа возрастают накануне проверок этих учреждений (когда надо обосновать необходимость их существования) и новогодних праздников (в связи с необходимостью проведения "благотворительных" мероприятий, нужно предоставить клиентов). Интернатные учреждения и приюты всеми силами борются за сохранение своей жизни/рабочих мест. Хотя государством декларируется их сокращение и приоритет семейного воспитания. Видимо, и это объясняет рвение на местах наполнить приюты, чтобы доказать "наверху" свою необходимость.

И все это остается возможным из-за расплывчатости содержания декрета № 18, отсутствия чётких критериев для постановки семей на учёт, как находящихся в СОП, и тем более — для изъятия детей из семьи. Также возможность отобрания детей без суда способствует распространению злоупотреблений. Нет и персональной ответственности сотрудников за результат работы с семьёй, за допущенные ошибки и нарушения. нет регламента проведения проверок условий жизни детей, что так же ведёт к увеличению случаев попрания прав людей, самоуправства сотрудников. Законом не предусмотрено обязательное подписывание акта обследования взрослым из проверяемой семьи и выдачу его копии на руки (с 2014 года это возможно только по запросу родителей, если они будут об этом акте знать) — это способствует фальсификации этих документов, припискам в них.

Сейчас такой акт возможно составить даже, не посетив семью, написать в нём что угодно — оспорить будет очень сложно.

И такое часто практикуется.

В тоже время часто родители сами проявляют беспечность, подписывая в саду или школе пустой бланк или подтверждения, что их посетили. Они не задумываются о возможном использовании этих же подписей против них в случае конфликта с той же школой. Подпись законом не предусмотрена как обязательная, но она может быть, и в итоге сотрудники используют это несовершенство закона в свою пользу. Именно ситуация с оформлением этих актов (без требования подписи проверяемого лица), а также отсутствие чётких правил проведения проверок в семьях, и критериев оценки благополучия ребёнка в семье в настоящее время и приводит к недоразумениям и злоупотреблениям в этой сфере.