Слонимский активист: Власти используют декрет №18, чтобы сэкономить на детском пособии 29.07.2017, 20:47

Фото: belsat.eu

Многодетную семью в Деречине лишили средств к существованию, а также хотят отобрать у них детей.

Из-за двери двухэтажного кирпичного дома выглянула светлая головка. А за ней еще три. Все вместе бросились посмотреть, кто приехал и что привез. Приехали общественные активисты из Слонима и привезли «гуманитарную помощь». Немного вещей для четверых детей Костиковых, которые пожертвовали люди после статьи в местной газете, передает «Белсат».

23 июня местная комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение перевести детей Алены и Дмитрия Костиковых на гособеспечение. Родителей обвиняют в том, что они употребляют алкоголь и не следят за детьми и порядком в доме, однако сама мать отрицает свою вину и считает, что дело далеко не в них.

Забрать детей, чтобы не выплачивать пособие?

«В милиции и комиссии той нет, нет никаких доказательств того, что мы якобы «употребляем». У меня было единственное задержание год назад, когда мы с матерью шли из гостей. Мы после зарплаты поехали в Зельву детям к школе купить кое-что, еду и т.д. Нас пригласила мамина подруга на день рождения, мы выпили по рюмке вина. Потом, когда на остановке стояли, к нам подъехала милиция с требованием проехать вместе с ними. Будто мы там ругались или кричали, что ли? В результате поставили на учет и меня, и семью. Начали к нам цепляться все время. Мы с мужем даже закодировались, чтобы отстали, но семью с учета не сняли», — рассказывает Алена.

Муж Алены, Дмитрий с утра до вечера работает в колхозе животноводом, сама Алена до декретного отпуска работала дояркой. По ее словам, муж до сих пор на учете нигде не стоял. Некоторое время назад милиция приехала к нему на работу, и трезвого мужчину насильно увезли в участок и поставили на учет. С 23 июня матери перестали выплачивать материальную помощь на детей, а мужу зарплату, хотя дети еще остаются при родителях.

«Меня обвиняют в том, что я не отдала дочку в садик и не вышла на работу. Хотя ей только 2 годика, и я имею полное право за ней смотреть. Когда ее отдам в садик, мне перестанут выплачивать пособие 390 рублей. Хотя и так уже перестали. Оставили нас вообще без средств. Как мы можем улучшить наши условия жизни, когда нас просто оставили без денег?» – объясняет Алена.

Голые стены с сожженным хлевом

Что касается жилищных условий, семья ютится в доме, который выдал им сельсовет. До сих пор молодые люди с детьми жили в двухкомнатном доме. Когда Алена в очередной раз родила, в роддоме сказали, что не отдадут дочь из-за недостаточного количества места для жизни. Тогда после жалобы в сельсовет семье Костикова выдали дом с голыми стенами и сожженным сараем.

«Я обращалась за помощью, чтобы нам сделали, отремонтировали, чтобы хоть какую-то скотину держать, но нам ничего не сделали. Чтобы какую-то помощь нам они предоставили… Райисполком, сельсовет — помощи никакой не было. Мы сами все делали. Председатель колхоза новый, вошел в наше положение и поменял нам уже окна и зимой помогает дровами. Однако помимо этого никто и ничего. Зал стоял без ремонта целый год, муж тогда взял кредит и хоть как-то сделали», — говорит Алена.

Слонимские активисты: Это вопрос денег

На помощь семье Костикова откликнулись слонимские общественные активисты, которые дежурят в Деречине, чтобы детей не забрали. При этом, они утверждают, что случаев, когда бесправно забирают детей у родителей, в Зельвенском районе много.

«Это обычная многодетная деревенская семья. Я считаю, что на данный момент забирать детей у этой семьи нет никаких оснований. И когда мы стали помогать им, к нам стали обращаться другие люди из других населенных пунктов, также из Зельвенского района с такими же проблемами. И мы поняли, что идет масштабная волна, чтобы забирать детей. И вообще идет все от декрета № 18. И нам необходимо будет обратиться к Лукашенко, чтобы он внес изменения и дополнения в этот декрет. И когда мы сейчас смотрим на семью Костиковых, то здесь вопрос исключительно в деньгах. Если у них забрать детей, они фактически не будут получать зарплату — там очень большая сумма идет на детские соцприюты. И их просто загонят в долговую яму. И как они могут что-то сделать, если денег не будет совсем?» — говорит общественный активист Виктор Марчик.

Вместе с Виктором Марчиком приехал представитель Белорусского независимого профсоюза радиопромышленности Михаил Сошко.

«Когда к нам обратились за помощью, мы сразу расспросили людей, соседей, работников в магазине. Мы убедились, что семья абсолютно здоровая. Нормальная, таких в Беларуси большинство. Этот декрет с 2006-го года был в таком полузамороженном состоянии, а теперь выходит, что нужно экономить бюджетные средства. А именно на выплату детского пособия, это очень большие деньги. У члена нашего профсоюза из Пинска также забрали детей. Они были разведены с женой. Мол, неполная семья. Начали судиться. Сейчас они находятся в состоянии возврата, но все равно, за эти несколько месяцев 500 рублей им уже не выплатили, пошло в карман государства. Эта волна началась в прошлом году, и в первую очередь ударила по неполным и многодетным семьям, наиболее социально уязвимых», — объясняет Михаил Сошко.

Последний раз забирать детей приезжали соцработники с милицией несколько дней назад в 5 утра. Мать не пустила их в дом. За что милиционеры составили 10 протоколов на женщину. 1 августа состоится первое судебное заседание по делу Костиковых — семья обжалует решение, согласно которому социальные службы хотят забрать детей.