У белорусов посреди бела дня забрали ребенка 35 2.10.2017, 14:13

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Официальная причина, по которой власти забрали Эльвиру Миронову, – «злоупотребление родительскими правами».

К семье Мироновых однажды громко постучались в дверь. Отказавшись открывать незнакомым людям, Татьяна вызвала милицию. А через полчаса она бежала по двору за голубой «Газелью», в которой люди в форме увозили ее дочь Эльвиру в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, в приют. Belsat.eu наведался к родителям, у которых насильно посреди бела дня забрали ребенка.

«Меня оттолкнули в сторону, в квартиру вошли восемь человек. Они не называли своих имен, не говорили, кто они. Стали ходить по квартире, залезли в холодильник, как у себя дома, и говорили только одно: собирайте девочку, вещи или мы заберем ее так, как есть», – рассказывает Татьяна.

С родителями Эльвиры журналисты прошли мимо минской школы №212 по дороге к их дому. Но зашли не через парадный подъезд, а через черный вход с другой стороны. Родители говорят, что они теперь только так и делают, так как соседи начинают перешептываться. Весь двор видел 31 августа, как у Мироновых с милицией забирали дочку.

Школа №212 Фрунзенского района, куда в 2016-году Эльвира Миронова пошла в первый класс

«Я держал ее на руках, они стали тянуть ее. Я подумал, что так же можно ее травмировать. И чтобы мы здесь не дрались, я ее отпустил», – рассказывает Эдуард, отец девушки.

«Мне даже не дали ее успокоить. Я собрала некоторые вещи, и мы вместе вышли во двор, держась за руки. Здесь стояла голубая «Газель». Мы дошли до этой машины, меня оттолкнули в сторону, дочь бросили в салон, сами туда быстро сели, а нам сказали, что ее повезут в нашу поликлинику якобы на осмотр. Когда я побежала за машиной, то увидела, что они поехали не в поликлинику, а дальше», – рассказывает мать.

В результате девочка оказалась в администрации Фрунзенского района, а потом в приюте.

«Пребывание несовершеннолетней Мироновой Эльвиры Эдуардовны в биологической семье создает угрозу ее жизни и здоровью», – написано в постановлении комиссии.

3 октября состоится первое судебное заседание по обжалованию постановления комиссии по делам несовершеннолетних, на основании которой 8-летнюю Эльвиру Миронову забрали от родителей, а также рассмотрение иска о возвращении ребенка в семью.

Татьяна Миронова, мать 8-летней Эльвиры

За что забрали Эльвиру

Татьяна аккуратно раскладывает письма и документы на столе в маленькой кухне многоэтажки. Семья только несколько дней назад нашла адвоката, чтобы отстаивать свои права в суде.

Официальная причина, по которой забрали Эльвиру, – «злоупотребление родительскими правами».

На кухне в семье Мироновых

В постановлении комиссии написано, что положение семьи социально опасно. Там же написано, что Мироновы присутствовали на заседании этой комиссии, но родители утверждают, что увидели постановление только после того, как Эльвиру забрали, в администрации Фрунзенского района, в кабинете заместителя председателя по делам несовершеннолетних Анжелики Захаревской.

«Захаревская сказала нам: пока вы не подпишете постановление, я не скажу вам, где ваш ребенок. Нам ничего не оставалось делать, я взяла это постановление, подписала, что я его получила. Только после этого она сказала мне, что ребенок мой уже распределен в приют и будет находиться там», – рассказывает мать.

Мать показывает письма и документы

По документам и заседанию комиссии, и решение, и реализация его произошли просто молниеносно. 31 августа накануне школьной линейки от директора школы №217 Елены Подлубной в администрацию Фрунзенского района пришло письмо о том, что семья Мироновых находится в опасном положении, и ребенок требует государственного надзора. Есть также подобное письмо с датой 30 августа из поликлиники, где девочка стоит на учете. Заседание комиссии, которая постановила забрать ребенка в приют, произошло утром 31 августа, а уже после обеда Эльвира была в приюте.

Мать в школу – за ней милиция

В сентябре 2016 года 7-летняя Эльвира пошла в первый класс 212-й школы в Минске. В первый же день мать первоклассницы заметила, что в школах нет питьевой воды, сидений на унитазах, отсутствует мыло в туалете. Она обратилась к администрации, на другой день пришла еще раз. Ей сказали, что у школы нет денег на такую роскошь, как мыло, и что родители, если хотят, пусть все покупают сами. Татьяна продолжала ходить к администрации и требовать исправить санитарные условия. После одного из таких визитов на пороге школы ее встретил участковый милиционер.

Татьяна рассказывает, что в день, когда забрали Эльвиру, они играли в Индию. На столе остались декорации и герои

«Мы час стояли во дворе, и он все спрашивал, что я там говорила, чего я добиваюсь», – говорит мама.

Согласно документам, в 2016 году Эльвира была в школе 8 дней. Родители говорят, что сначала они ждали, пока исправят санитарные условия, это затянулось до октября. Но мать все равно не была удовлетворена и продолжала заходить в школу чуть ли не каждый день.

Ральф, старший сын Мироновых, в 2011 году окончил 212-ю школу. Рассказывает, что и у него не сложились отношения ни с директором, ни с одноклассниками

16 ноября, когда Татьяна снова пришла в школу, представители администрации вызвали милицию. Женщину забрали в отделение, где судили за мелкое хулиганство и оштрафовали на 63 рубля.

«Мы решили Эльвиру из школы забрать, потому что против нас были настроены уже все: и родители, и администрация. Родители следили за мной, заставляли забрать документы Эльвиры, говорили, что меня дети боятся», – говорит Татьяна.

Мироновы начали искать другую школу.

Эдуард, отец девочки, показывает картонный дворец в комнате дочери

Новая школа

С администрацией школы №217 отношения у Мироновых не сложились с самого начала. Как говорит мать, «они просто не хотели нас видеть у себя». Им отказывали принимать девочку, а когда все-таки взяли, то не оставили выбора и вынудили подписать заявление на индивидуальное, домашнее обучение.

«Это было уже в конце апреля, когда до конца учебного года оставалось меньше месяца. И несколько недель от них не было никаких сведений, нам не давали заданий, не интересовались, не звонили. Они должны были нам направить план, учебники, однако совсем ничего не происходило. Школа с нами не контактировала, видеть нас там не хотели», – говорит Татьяна.

Школа №217 Фрунзенского района

Идти в школу мать боялась. А 12 мая она получила sms-сообщение с текстом о том, что нарушает право своего ребенка на получение образования:

«Я позвонила по этому номеру, там ответил мужчина, не назвав ни имени своего, ни должности, начал в грубой форме разговаривать со мной».

Из семейного архива Мироновых

После того, как Эльвира оказалась в приюте, мать отправилась в школу, чтобы забрать документы и вещи. А попала прямиком за решетку: «показывала неприличные жесты», «размахивала руками». Она провела ночь в камере в юбке на бетонной скамейке без воды и пищи, а утром получила приговор за мелкое хулиганство и штраф 230 рублей.

«В суде мы слушали аудиозаписи, который я вела все время, пока была в школе. Судья сидела, опустив глаза. Ведь в тот же самый час и минуту, когда директор и милиционеры свидетельствовали, будто бы я кричала в кабинете, бросала бумаги на стол и размахивала руками, хорошо слышно, что вокруг тихо, мы сидим в коридоре, а вокруг бегают дети», – рассказывает Татьяна.

С журналистами школа не контактирует

Директор школы №217 Елена Подлубная сказала, что все, что рассказали журналистам Миронова, «не соответствует действительности». В то же время рассказать свою версию реальных событий директор отказалась.

«Я отчитываюсь перед государственным органом в соответствии с законом, а вам я ничего рассказывать не обязана», – заявила Елена Подлубная.

Миронова написали в комитет по образованию Мингорисполкома обращение с просьбой посодействовать и найти для Эльвиры другую школу, так как обучение в 217-й для нее тоже неприемлемо. Из комитета пришел положительный ответ, но действия были безрезультатными. Четыре школы, куда они писали запросы, отказались взять Эльвиру Миронову на обучение.

«Никто не хочет влезать в это дело»

В тот же день, когда Эльвиру забрали в приют, а директор школы Елена Подлубная написала обращение в администрацию района, Мироновы получили от школы №217 приглашение на школьную линейку и сообщение о том, что девочку оставили на второй год в первом классе.

Кролик, которого родители подарили Эльвире на день рождения

В школе при приюте Эльвира однако прошла аттестацию и ее перевели в другой класс.

«Все вдруг перестали общаться с нами, а те подруги, которые были у Эльвиры, тоже не интересуются. Некоторые из них видели с детской площадки, как Эльвиру забирали. После этого все связи оборвались, никто с нами не разговаривает, и я не могу даже подойти попросить помощи или поддержки у других матерей. Никто не хочет ввязываться в это дело, все боятся, что если они скажут слово за нас, то с ними случится то же самое», – говорит Татьяна Миронова.