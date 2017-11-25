В 180 километрах от Минска появился памятник князю Витовту 6 25.11.2017, 21:47

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Фото с сайта planetabelarus.by

Памятник великому князю ВКЛ установили под горой, на которой стоял один из великокняжеских замков.

Памятник великому князю ВКЛ, во время правления которого средневековое государство наших предков простиралось от Балтийского до Черного моря, установили под горой, на которой стоял один из великокняжеских замков, пишет planetabelarus.by.

К сожалению, величественный бронзовый Витовт снова возник не в Беларуси, а в Вильнюсе, к северу от Гедиминовой горы. Таким образом, легендарную возвышенность сейчас окружают уже три окаменелые властителя ВКЛ: Миндовг, Гедимин, чья фигура, кстати, была отлита в Беларуси, на предприятии в Лиде, и Витовт.

Фото с сайта planetabelarus.by

В Литве ранее уже были установлены памятники Витовту в Каунасе, Бирштонас и некоторых других городах. Также великий князь стоит в польском Кракове - как часть монументальной композиции, посвященной Грюнвальдской битве. Что касается Беларуси, то в бронзе Витовта достойно пока воплотили, пожалуй, только на памятнике Тысячелетия Бреста.

Фото с сайта planetabelarus.by

Существует еще небольшая бронзовая фигура князя в Раковском музее Феликса Янушкевича, а также деревянные - около гродненского Старого замка и в деревне Пелеса.

Безусловно, придет время, когда белорусы поставят величественные памятники своим героям на центральных площадях наших городов. Но так хочется, чтобы это произошло быстрее!