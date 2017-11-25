Пролет бройлера 25.11.2017, 22:43

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Белорусские птицефабрики в тупике.

Внутренний рынок перенасыщен, соседи обеспечивают себя курятиной сами, а снизить объем производства никак нельзя.

Ситуацией воспользовались торговые сети: теперь они диктуют производителям условия, опуская цены, как говорят последние, ниже плинтуса. В профильном ведомстве эмоции переработчиков не разделяют и призывают снижать себестоимость. Корреспондент «Р» разбиралась в перипетиях рынка мяса птицы.

Окорочка в блокаде

Первые звоночки кризиса птицефабрики почувствовали еще в прошлом году. Тогда ряд переработчиков попали под санкции со стороны Россельхознадзора и, по сути, оказались в экспортной блокаде. Закрытие соседнего рынка привело к тому, что всю продукцию пришлось продавать внутри страны. При этом производство мяса птицы последние годы существенно росло. В этом году «птичники» могут произвести 635 тысяч тонн мяса. А это уже на тридцать тысяч тонн больше, чем было запланировано когда-то к концу пятилетки. Ощутили на себе кризис перепроизводства и российские фирмы-импортеры. Менеджер одной из них, представившийся Андреем, не скрывает досады:

— Мы активно занимаемся импортом белорусского мяса птицы в Россию с фабрик, которые сегодня открыты на экспорт, и видим: птицеводческая отрасль находится в глубоком кризисе. Сформированные рыночные цены на российском рынке не позволяют реализовывать продукцию с положительной рентабельностью даже тем, кто открыт для поставок. Что уж говорить о закрытых предприятиях. По сути, это рыночная блокада.

Чтобы как-то выйти из ситуации, игроки предлагают свои решения. Например, гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус озвучивала идею ввести экспортные квоты для производителей и поставщиков:

— Мы сейчас мыкаемся, как и все. Это была моя идея о квотах, я понимаю, что никто это не поддержит. Ведь в проигрыше могут оказаться покупатели – подорожает мясо. Положение в отрасли сложное: всех клюет петух в одно место, все ищем новые рынки сбыта. В этом году мы еще не продали в Россию ни одного килограмма, нас закрыли.

В торговых сетях

По словам Анны Норкус, ситуацией воспользовались торговые сети: они сталкивают производителей между собой и опускают цены часто ниже себестоимости. Однако их сложно в этом обвинять, признает руководитель птицефабрики, это бизнес — ретейл имеет возможность закупить мясо по низким ценам у птицефабрик, которым просто некуда деваться. Что касается выхода на новые рынки, здесь тоже не все так просто. На мировой арене лидируют бразильские, американские и европейские производители. Конкурировать с ними по цене очень сложно. Анна Норкус вздыхает:

— Нам приходится соглашаться с той ценой, которую предлагают. Каждый выплыв как может. Снизить объемы производства тоже нельзя – сразу вырастет себестоимость. Ситуация будет еще хуже, чем есть сейчас.