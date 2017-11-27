Борис Аникеев: Независимые журналисты показывают реальность, которой не увидишь в госСМИ 2 27.11.2017, 17:25

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Борис Аникеев

Гомельский активист подал жалобу в ООН.

Общественный активист и бывший предприниматель из Гомеля Борис Аникеев подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне арестант заявил о нарушении права на свободу мирного собрания и выражения мнения. Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему власть в стране преследует граждан за солидарность с другими, сообщает gomelspring.org.

Участник флэшмоба в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой вспоминает, как та снимала сюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле и говорит, ему крайне неприятно, когда ни один житель не пришел поддержать Ларису в суде, когда ее за отснятый материал начали преследовать в административном порядке.

«Это моя гражданская позиция. Независимые журналисты показывают реальность, которой не увидишь по телевидению, не услышишь по радио и не прочитаешь в официальных газетах. У меня нет страха. О каких несанкционированных акциях нам говорят и в чем нас обвиняют? Завтра в законе напишут, что акции разрешены только блондинам, нам что, очередь в парикмахерской занимать?», - возмущается Б. Аникеев.

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, после отбытия 5-суточного ареста Борис Аникеев исчерпал все эффективные средства внутренней правовой защиты и сейчас обратился за защитой своих прав в независимую в международную инстанцию. Он добавил, что в национальной судебной системе защиты прав человека просто нет.

«Судья в лучшем случае вспомнит, что наша страна подписала Международный акт о гражданских и политических правах, на этом уровень его компетенции в вопросах прав человека заканчивается. Белорусское правосудие не готово к оценке самой сущности прав человека, к анализу пропорциональности их ограничений», - прокомментировал правозащитник.

Напомним, Борис Аникеев принял активное участие в весенних акциях протеста против декрета «о тунеядцах», за что суды наказывали его крупным штрафом (575 руб.) и 5-суточным арестом. После прохождения эффективных средств внутренней защиты он также обратился в КПЧ ООН за защитой своих прав.