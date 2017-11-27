В Гомеле трое милиционеров не могли задержать вора 27.11.2017, 20:37

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Квартирный вор в Гомеле при задержании порезал трех милиционеров.

Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже и покушении на убийство трех человек, передает belaruspartisan.org.

В апреле 2017 года пьяный житель области совместно с приятелем проникли в чужую квартиру, откуда похитили имущество на общую сумму более 1300 рублей.

Как сообщает Генпрокуратура, при задержании его как подозреваемого в совершении преступления против собственности обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам милиции. Он нанес троим милиционерам не менее семи ударов ножом в область жизненно важных органов.

Двоим милиционерам были причинены тяжкие телесные повреждения, третьему — менее тяжкие.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 «Кража» и по ч. 1 ст. 14, пп. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекс, уточнили в Генпрокуратуре.