В Македонии начались массовые аресты экс-чиновников 28.11.2017, 19:33

1,132

Фото с сайта Flickr.com

В Македонии полиция задержала более 30 человек, включая бывшего министра внутренних дел страны.

В Македонии полиция задержала более 30 человек, включая бывшего министра внутренних дел, бывших сотрудников полиции и оппозиционных депутатов в связи с вторжением в парламент в апреле этого года, передает AP.

Как сообщила местная прокуратура, выданы ордеры на задержание 36 человек в связи с нападением протестующих, в результате чего пострадали более 100 человек.

Задержанные были доставлены в уголовный суд Скопье для допроса. Им предъявлены обвинения в «террористической угрозе конституционному порядку и безопасности».

Среди задержанных — бывший министр внутренних дел Митко Чавков, два бывших полицейских, три депутата и лидеры протеста.

Протестующие начали штурмовать парламент после того, как оппозиционная социал-демократическая партия страны и другие представители албанского этнического меньшинства Македонии проголосовали за нового спикера. Протестующие атаковали журналистов и законодателей, в том числе лидера оппозиции Зорана Заева, ныне действующего премьер-министра Македонии.