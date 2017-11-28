Власти Миор испугались пикета против дедовщины 1 28.11.2017, 22:46

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Активисты хотели провести в Миорах пикет «Стоп дедовщина - в армии и стране!».

На заявку активистов в Миорах получен отказ, пикет «Стоп дедовщина - в армии и стране!» власти провести не разрешили. Объяснили это отсутствием договоров с милицией, медиками и ЖКХ, передает ucpb.org.

Кроме того, заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Т.О. Стельмачонок заявила активисту ОГП Сергею Васильеву, что в центре города на пл. Павших борцов они не могут запрашивать пикет, хотя все официальные праздники и мероприятия проходят там.

А негосударственные мероприятия в Миорах могут проводиться только в двух местах – на полуострове и на стадионе.

По поводу договора с милицией, который требуют районные власти для проведения пикета, Сергей Васильев поговорил с начальником Миорского РОВД подполковником Потапенко.

По его словам, договор этот надо заключать даже не с местной милицией, а с Витебской, причем расценки - от 17 руб. в час на человека и к тому же зависят от звания «охраняющих».