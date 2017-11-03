ЧП в армии, о которых молчит Минобороны 12 3.11.2017, 9:01

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Минобороны Беларуси очень неохотно делится данными о количестве погибших в белорусской армии.

«Мы хотим рассказать всем то, о чем стараются умалчивать. Мы собираем данные по крупицам в интернете», - пишут активисты инициативы «Центр прав призывников», создавшие после трагической гибели в Печах солдата Александра Коржича «Книгу памяти».

27 сентября 2017 года, Сморгонь

16.10.2017 в Государственном пограничном комитете (ГПК) Республики Беларусь подтвердили информацию о самоубийстве офицера в учебном центре Института пограничной службы в Сморгони (Гродненская область).

Как сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский, трагедия произошла 27-го сентября 2017-го года.

То, что 22-летний младший офицер пограничной службы покончил с собой, выстрелив себе в голову из пистолета, подтверждают видеозаписи с камер наблюдения.

19 января 2017 года, Печи, смерть на площади

Трагедия произошла на территории 72-го учебного центра в Печах. По информации, которая попала в СМИ, военный воздушно-десантных войск умер во время упражнений на плацу. Пресс-служба Минобороны подтвердила информацию о происшедшем, однако подробностей не раскрыла. Известно лишь, что это «не связано с прохождением военной службы».

24 августа 2016 года, военный полигон под Борисовом

Об этом случае информации немного. Известно, что происшествие произошло на 226-м полигоне «Борисовский» во время учебных стрельб. Военнослужащий срочной службы получил боевые патроны и отправился на огневой рубеж. Однако, не доходя до него, приложил дуло к голове и выстрелил все три патрона.

Военнослужащему было 23 года, а до конца срока службы оставалось два месяца. Информацию о случившемся подтвердили в Минобороны, однако подробностей не раскрыли, ссылаясь на «этические причины». Следственный комитет проводил проверку по факту гибели военнослужащего, ее результаты не публиковались.

22 марта 2015 года, Печи

Сообщение пресс-службы Министерства обороны: «21 марта 2015 года в 72 объединенном учебном центре имел место факт самоубийства военнослужащего срочной службы. Для установления истинных причин случившегося проводятся следственные действия. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего». Подробности происшествия не раскрывались.

30 апреля 2013 года, 56-ой Тильзитский отдельный полк связи

Информацию о трагической гибели солдата подтвердила и пресс-служба Министерства обороны. «30 апреля при выполнении работ по техническому обслуживанию противопожарной емкости потерял сознание и был доставлен в 432-й Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил военнослужащий третьего периода срочной военной службы. Медицинскими специалистами в течение 15 дней проводился весь комплекс реанимационных мероприятий, однако жизнь военнослужащего спасти не удалось», — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы.