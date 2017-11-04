Реформация: Как рождалась новая Европа 4.11.2017, 8:36

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Лютер на Вормском рейхстаге

Антон фон Вернер, 1877 г.

История одного бунтаря из Виттенберга, который изменил мир.

После того как Мартин Лютер 31 октября 1517 г. обнародовал 95 тезисов, осуждающих злоупотребления во время продажи индульгенций, он разослал письма с текстами тезисов ближайшим друзьям — в Бранденбург, Эрфурт и Нюрнберг. В декабре письма напечатали в переводе с латыни на немецком языке, поскольку лишь мизерная часть населения знала язык литургии. "Летучие листки" вывешивались последователями Лютера на площадях и улицах, вызывая оживленную дискуссию среди немцев. Практически все сословия (от крестьян и бюргеров — до рыцарей и властителей) находили в тезисах ответы на болезненные вопросы бытия. Главной мишенью уже давно была официальная Церковь, которая буквально купалась в великолепии, пребывала в плену порока и разврата. В Виттенберге лишь вспыхнула искра, пишет zn.ua.

Теолог Йоганн Экк и доминиканский монах Йоганн Тетцель после широкой публикации 95 тезисов отослали в Рим обвинения, направленные против Лютера. Тетцель был категоричен: "Я добьюсь, чтобы через три недели этот еретик взошел на костер и в урне отправился на небо".

Папа Римский Лев X (Джованни Медичи, 1513–1521) после нескольких месяцев промедлений издал предписание, согласно которому доктору Мартинусу необходимо приехать в Вечный город для объяснения своей позиции. Но неожиданно по всей Германии началась кампания в защиту Лютера, и первосвященник дал отбой. Оказалось, что общественное мнение уже созрело до конфликта с папской курией. Сам Мартин Лютер поначалу был не совсем готов к такому развитию событий: еще пытался — на первых диспутах — не выходить за рамки теологических вопросов. Для разъяснения сути тезисов широким массам Лютер написал статью "Разговор об отпущении и милости" на немецком языке.

Образец антипапской пропаганды

Гравюра, 1520-е гг.

Но ему надлежало отвечать (благодаря заступничеству курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого, в Германии, а не в Риме, где августинца неизбежно ожидало аутодафе) перед папским кардиналом Фомой Каэтаном. В октябре 1518 г. в Аугсбурге состоялось так называемое собеседование, в котором доктор Мартинус оказался ловким и победоносным полемистом, опиравшимся, прежде всего, на авторитет Святого Письма. Кардинал уже подготовил приказ об аресте, но Лютер, благодаря друзьям, вернулся в Саксонию.

Папа римский наконец понял, что августинский монах весьма крепкий орешек, приказав камер-юнкеру двора Карлу фон Мильтицу прибыть в Саксонию и уговорить Мартина уладить дело миром. Практически так и произошло. Вот что писал сам Лютер: "Если окажется, что мое учение было ошибочным, я обязуюсь отречься от него, и не буду унижать достоинство и власть святой Римской церкви".

Кафедра в замковой церкви Виттенберга, с которой читал проповеди Мартин Лютер

Поворотным пунктом в противостоянии Лютера и Рима стал диспут в Лейпциге, начавшийся в июне 1519 г. На нем позицию официальной церкви защищал опытный теолог Йоганн Экк. Он сначала полемизировал с последователем Лютера Андреасом Карлштадтом и фактически оказался победителем. Но неожиданно Экк поднял вопрос верховенства Папы Римского. Лютер перешел в контрнаступление, заявив, что и Папа может ошибаться, и решение соборов могут быть нелегитимными. После слов августинца: "Вера не может терпеть другого главу (церкви. — С.М.), кроме Христа", — ситуация стала патовой. Экк только сказал: "Если вы считаете, что и собор духовенства может ошибаться, то вы для меня не более чем язычник и мытарь".

Для Лютера, таким образом, единственным авторитетом осталось Святое Письмо. И он начал свой фундаментальную работу: изучал греческие и еврейские тексты, писал статьи. Правой рукой доктора Мартинуса в этом деле стал самый талантливый последователь — Филипп Меланхтон. Племянник выдающегося философа и гебраиста Йоганна Рейхлина оказался на своем месте и в свое время; он будет продолжать дело Лютера и после смерти последнего.

Филипп Меланхтон в своей вступительной речи перед студентами Виттенбергского университета говорил: "Назад к языкам, назад к греческому и латыни. Когда Церковь начала пренебрегать языками, она начала приходить в упадок". Это было созвучно идеям и Лютера, и гуманистов. Он становится помощником Лютера, систематизирует все его идеи. В 1521 г. Меланхтон издает основные положения лютеранства. В 1530 г. составляет Аугсбургское вероисповедание и представляет его на рейхстаге. Это один из мощнейших теологов лютеранства, утвердивший в немецком обществе взгляды Лютера. По его мнению, именно власть обязана заниматься поддержкой школы, а не церковь. И процветание государств четко связано с любовью к науке, — отмечал украинский исследователь истории Реформации, кандидат исторических наук Петр Котляров. (О роли и достижениях Ф.Меланхтона на ниве протестантского просвещения, школ см. в комментарии П.Котлярова в первой части этой статьи. — С.М.).

Мартин Лютер

Портрет работы Лукаса Кранаха Старшего, 1520-е гг.

В начале 1520 г. Лютер написал, а в августе опубликовал на немецком языке свой самый полемическую работу с политическим подтекстом — "К христианскому дворянству немецкой нации" (которую еще называли "Крик от сердца народа"), где, не выбирая слов, пошел на окончательный разрыв с Римом. Он называл служителей официальной церкви отступниками, разбойниками, стаей римского Содома, слугами Мамоны, симонистами... Лютер критиковал разделение церкви на клир и мирян, считая, что все христиане принадлежат к духовному сословию; подчеркивал, что светская власть — часть тела Христова, следовательно, независима от папской власти; каждый христианин имел право толковать Святое Письмо и даже созывать Собор. Первый апостол Реформации выдвинул также такие контроверсионные для Рима предложения: отменить великолепие церковных иерархов, уменьшить количество кардиналов и римской курии, реабилитировать Яна Гуса; впервые он делал ударение на том, что целибат — необязателен, а пастор должен быть подотчетен местной общине...

15 июня 1520 г. Лев X подписал буллу под выразительным названием "Да воскреснет Господь!" (Exsurge Domine), в которой указаны 41 положение из еретических произведений Лютера с распространением на них анафемы по всей Германии. Но авторитет уроженца Тюрингии оказался столь высок и всеобъемлющ, что некоторые князья Германии не желали публиковать папскую буллу, а курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый даже сурово запретил ее распространять в пределах своих земель.

Получив такую поддержку, Лютер перешел в наступление. Филипп Меланхтон по его просьбе вывесил на ворота замковой церкви плакат такого содержания: "Все друзья евангельской истины приглашаются в 9 утра за город в часовню Христа, где, согласно старинному апостольскому обычаю, будут преданы огню безбожные книги папских каноников и схоластических теологов". 10 декабря 1520 г. за Эльсерскими воротами Виттенберга в присутствии десятков студентов и преподавателей университета состоялось сожжение трудов Йоганна Экка, изданий канонического права и, главное, папской буллы. "Поскольку ты погубил истину Божью, то и сам погибнешь в этом огне", — этими словами папа был отлучен от евангельской общины.

Протест, начинавшийся как сугубо внутрицерковный теологический спор, постепенно превратился в политическую демонстрацию, которую поддержали влиятельные князья Священной Римской империи немецкой нации. Только в 1520 г. из-под пера Лютера вышло 12 статей. Среди них отметим "О вавилонском пленении церкви", где учение о таинствах излагалось исключительно на основе Святого Письма и противоречило догматике Церкви, а также "О свободе христианина" — трактат о сущности жизни христианина, который в действительности стал первым шагом к основам протестантской трудовой этики. Спустя почти четыре столетия, выдающийся немецкий экономист и социолог Макс Вебер писал: "Лучшим способом получить внутреннюю уверенность в спасении считается неутомимый труд в рамках своей профессии. Он и только он развеивает какие-либо религиозные сомнения и дает уверенность в избранности к спасению".

На Вормском рейхстаге, проходившим с 27 января по 26 мая 1521 г., одним из наиважнейших неожиданно оказался вопрос учения Лютера. Император Карл V Габсбург (правил с 1520-го по 1556 г., коронован в 1530 г.) заручился полной поддержкой князей империи в борьбе с французским королем Франциском I Валуа. Но влиятельные немецкие князья, и среди них курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый, ландграф Филипп I Гессенский, именно в вопросе религиозной свободы проявили неуступчивость. Они поддержали Лютера тогда, когда он отвечал Йоганну Экку на вопрос, "признает ли своими те книги, которые выставлены на лавках перед участниками рейхстага, и отрекается ли от взглядов, изложенных в них". Лютера хотели застать врасплох, но он попросил императора дать одну ночь на размышления, и князья его горячо поддержали.

Линия защиты Лютера в действительности была продуманной. На следующий день, 18 апреля 1521 г., Лютер не стал оправдываться и убеждать, и даже излагать свою концепцию. Свое выступление Лютер завершил словами: "Я не могу подчинить свою веру ни Папе, ни синодам, ибо абсолютно очевидно, что они часто ошибаются и противоречат друг другу. Таким образом, до тех пор, пока я не буду убежден свидетельствам Святого Письма или здравым смыслом, до тех пор, пока я не буду убежден с помощью библейских фрагментов, процитированных мной, и до тех пор, пока моя совесть, таким образом, связана Словом Божьим, я не могу и не буду отрекаться; поскольку опасно и неразумно действовать против собственной совести. На том я стою, и не могу иначе. Да поможет мне Бог! Аминь". Интересно, что в личных письмах Лютера знаменитой последней фразы нет...

В конце Вормского рейхстага Карл V Габсбург издал эдикт, которым объявил Мартина Лютера еретиком и преступником, запретив издание и распространение его трудов; каждый, кто будет помогать еретику, будет наказан изгнанием из империи. В дальнейшем события разворачивались молниеносно: Лютер за несколько дней до объявления эдикта выехал из Вормса и около города Эйзенах "неожиданно" был захвачен "разбойниками". В действительности это оказались рыцари саксонского курфюрста. Они спрятали еретика в замке Вартбург.

С мая 1521-го по март 1522 г. Лютер находился в маленькой келье замка. Он изменил внешний вид и теперь носил фамилию Юнкер Йорг. "Неожиданно из такой бурной жизни он попал в этот замок, где к нему приставили слуг, надзирателей, поваров. Несколько дней он находился в стрессе, а потом сел за перевод Нового Завета. С начала Реформации у него была большая идея дать простому народу Библию. Он понимал, что проблемы Церкви и общества в том, что нет Библии на народном, понятном языке. Не все священство понимало латынь, некоторые священники даже не могли прочитать "Отче Наш". Всего за 10 недель он перевел Новый Завет. Использовал вульгату (латинский перевод Библии), имел первое издание греческого оригинала Нового Завета Эразма Роттердамского. Именно в Вартбурге возникла идея полностью перевести Библию. Этот процесс затянулся на 20 лет. Проблема была с переводом названий — растений, животных, понятий. Позднее работал целый штат переводчиков; и этот перевод Библии считается основой немецкого литературного языка", — отметил Петр Котляров. В сентябре 1522 г. Новый Завет выходит в свет на немецком языке в переводе Лютера.

Вернувшись из "Вартбургского плена", Мартин оказался в сложной ситуации. Горячая поддержка его идей широкими народными массами Германии одновременно содействовала и зарождению общественных движений, поддерживавших антиклерикальную программу Лютера, и поднимала вопросы социально-экономического характера. Империя оказалась в вихре кровопролитных конфликтов: в юго-западной Германии в 1522–1523 гг. произошло восстание имперских рыцарей под предводительством Франца фон Зиккингена, а уже в следующем году началась Крестьянская война под руководством Томаса Мюнцера. Но Лютер не поддержал действий повстанцев, обнародовав свое обращение "Против разбойных и грабительских шаек крестьян". Он буквально требовал от князей империи подавить мятеж: "Нет ничего более дьявольского, чем бунтарь. Его надо убивать, как бешеную собаку. Если ты его не уничтожишь, он прикончит тебя, а вместе с тобой погубит и страну". Восстание потопили в крови...

В 1526 и 1529 гг. на двух сессиях рейхстага в Шпайере произошли судьбоносные для протестантского движения события. Сначала имперские князья и свободные города получили право самостоятельно решать религиозные вопросы. Всем известна формула "Cuius region, eius religio" ("чья власть, того и вера"). Ее принятие знаменовало победу протестантов, хотя многие историки считали, что это углубило раскол или даже распад земель Германии. Это в корне неправильное мнение: еще до начала Реформации немецкие земли были разделены на большое количество курфюршеств, княжеств, графств, архиепископств, епископств и "свободных имперских городов". На сессии рейхстага в 1529 г. многие имперские чины империи, собственно, и выступили с протестом против отмены решений первого рейхстага. Именно эти действия в дальнейшем дали общее название всем протестантским церквам.

"Победу в отчаянной борьбе все же получил Лютер, чему содействовали и общественные беспорядки, и народное возмущение в связи с вмешательством Рима в политическую и религиозную жизнь Германии, и ненасытное стремление феодальной знати к расширению своих владений за счет церковного имущества, и, наконец, общее ощущение необходимости реформ. Более половины Германии восприняла учение Лютера, и оно распространилось у всех северогерманских народов", — писал американский историк чешского происхождения Френсис Дворник.