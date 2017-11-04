Стали известны подробности о спрыгнувшем в Неман водителе автобуса 18 4.11.2017, 19:13

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В Гродно водитель городского автобуса на глазах у пассажиров прыгнул с моста в реку.

Сообщение о том, что в Немане оказался человек, поступило на спасательную станцию «Центральная» сегодня в 14.19.

«Тут же на место происшествия вышел спасательный катер. В 14.22 мужчина был поднят из воды в районе Коложской церкви», - отметили nn.by в Гродненской областной организации ОСВОД.

В милиции сообщили, что в какой-то момент мужчина остановил автобус на мосту, открыл двери, вышел из салона, перелез через ограждение и на глазах пассажиров бросился вниз с 20-метровой высоты.

Известно, что его зовут Сергей Барташевич, ему 57 лет. После прыжка он остался жив.

В автопарке говорят, что мужчина работает там около 20 лет. Проблем раньше никаких не было. Алкоголем водитель тоже «не увлекался».

После происшествия Борташевича вытащили из воды спасатели и оказали реанимационную помощь, чтобы он начал дышать. После мужчину доставили в больницу скорой помощи.

После падения Барташевич сломал несколько ребер. Пока что он находится в реанимации. Состояние оценивается как тяжелое.

Причины поступка неизвестны. Сам Барташевич ничего не говорит просто потому, что не может - он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких, в таком состоянии его уже доставили в больницу.