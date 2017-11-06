«Белорусы у нас получают права без проблем» 1 6.11.2017, 12:59

Как экзамены в автошколе в Литве отличаются от белорусских.

С сентября 2017 года в Литве изменились условия сдачи экзамена в автошколах: вместо площадки будущие водители демонстрируют свои навыки вождения в городе. В дирекции литовского государственного предприятия «Регитра» (здесь проверяют уровень подготовки будущих водителей и выдают права) tut.by рассказали, как у них проходит экзамен, зачем испытания снимают на видеокамеру и каково белорусам приходится при сдаче на права в Вильнюсе.

Курсы или самостоятельное обучение?

До 2003 года в Литве все желающие сдать экзамен для получения водительских прав должны были отучиться на курсах в автошколе, а потом сдать экзамен в полиции. В Беларуси такая система действует до сих пор, а вот литовцы от нее отказались.

— Людям предложили выбор: отучиться на курсах в автошколе или готовиться к сдаче экзаменов самостоятельно. Во втором случае курсант теорию учит сам, а ездить учится на семейном авто. Но все же завершить учебу он обязательно должен у профессионального инструктора, — рассказал старший специалист ГП «Регитра» Арвидас Янкаускас. — Но если семейная машина используется как учебная, то страховка на нее обойдется дороже. Кроме этого, такое авто обязательно нужно обозначать буквой М: от слова mokinys (лит.) — «ученик».

Многие граждане Литвы по финансовым соображениям выбирают именно самостоятельное обучение. Курсы в автошколе некоторым не по карману — в Вильнюсе они стоят около 500 евро, в регионах — дешевле. В стоимость входит 40 часов теоретического обучения (категории А1, А2, А, B1 или B) и 30 часов практического вождения (категория B). Новички отмечают, что за это время водительские навыки не отработаешь — нужны дополнительные уроки.

— Курсы в Литве организуют только частные компании. После обучения человек приходит сдавать экзамены к нам — в государственную компанию «Регитра». Их принимают гражданские служащие, а не полиция. При удачной сдаче экзаменов наше предприятие также выдает водительское удостоверение. Кстати, человек может сдавать экзамены в любом из литовских филиалов независимо от того, где он проживает.

Расценки на сдачу экзаменов по ПДД и вождению в «Регитре» регулируются государством: теория обойдется в 10 евро, а вождение — в 31 евро (для категории В). Примечательно, что нести документы из автошколы и медсправки в «Регитру» не надо — все они помещаются в информационную систему.

Никто не знает, кто будет принимать экзамен

Все потенциальные водители приходят в зал ожидания ГП «Регитра» и через электронную очередь попадают к оператору компании для регистрации на сдачу экзаменов.

— При оформлении специальной программой генерируются все условия сдачи экзаменов: за каким компьютером будет сидеть экзаменуемый, какой билет ему попадется, на какой машине он будет сдавать вождение и какой инструктор будет его сопровождать. Никто этой информацией заранее не владеет, — говорит Арвидас.

Уже более пяти лет сдача теоретического и практического экзаменов фиксируется на видеокамеры.

— Видеозапись помогает при возникновении каких-то спорных вопросов, связанных со сдачей экзамена, — после ее просмотра, как правило, все становится на свои места.

Так же как и в Беларуси, теоретический экзамен в Литве сдается группой. Тест для сдачи на категорию В состоит из 30 вопросов, на другие категории — плюс еще пять заданий. В билете большая часть вопросов по ПДД, но есть задания ситуационные — они проверяют, готов ли водитель осознавать на дороге опасности.

— Например, может выскочить картинка: возле дороги играют дети. Человек должен ответить, чего в такой ситуации можно ожидать и как вести себя водителю. Причем ответов на один вопрос может быть несколько.

Экзамен признается сданным, если верных ответов в билете не менее 80%, или 6 неправильных из 30, для категории В.

— И в Литве бывает, что люди надолго застревают на сдаче теории. В моей практике был один человек, который сдавал этот экзамен около 50 раз. Но это исключение из правил.

А недавно в «Регитре» поймали несколько человек, которые во время сдачи экзамена по теории попытались воспользоваться миниатюрной видеокамерой и микронаушником.

— Таких мы отстраняем от сдачи экзамена и сдаем полиции. Сейчас мы решаем, что с такими хитрецами делать, потому что пока они могут пересдавать экзамены так же, как и все остальные — на седьмой день после неудачной попытки.

Каждые три года — новые авто

По правилам компании, каждые три года машины для сдачи экзаменов в «Регитре» меняются на новые. Раньше здесь использовали Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30, сейчас — Toyota Auris и Kia Ceed.

— Вождение можно сдавать на механике и автомате. В первом случае права будут универсальные, а во втором — человек впоследствии сможет ездить только на авто с коробкой-автомат. Об этом делается пометка в правах.

Практический экзамен в Литве раньше проходил так же, как и в Беларуси: человек выполнял упражнения на площадке, при успешной сдаче шел на второй этап — вождение авто в городе.

— Пару лет назад в Литве начали переходить к тому, что только часть упражнений курсанты выполняли на площадке, а остальные — в городе. Но с сентября 2017 года было решено, что на площадку люди даже не заезжают, а сразу едут сдавать экзамен в город. Такая система действует в большинстве стран ЕС. Экзамены для водителей грузовиков, мотоциклов, автомобилей с прицепом и других видов специализированных транспортных средств на площадках пока останутся.

Такое нововведение позволяет курсантам показать, как они принимают решения в реальных ситуациях. А инструктор оценивает не только умения и навыки будущего водителя, но и то, как он распознаёт опасности и умеет брать на себя ответственность на дороге.

— Многие из упражнений, которые выполняются на площадке, не имеют смысла, в частности разворот в ограниченном пространстве. Это упражнение совершенно бессмысленно, потому что на самом деле экзаменуемый должен уметь правильно оценить свои силы, чтобы развернуться, наблюдая, как его действия будут влиять на других участников движения.

На предприятии говорят, что люди нормально восприняли идею сдавать экзамен по вождению сразу в городе.

В машине во время экзамена по вождению обычно находятся только два человека: экзаменуемый и инструктор. Также переводчик, если нужно, и учивший инструктор (если экзаменуемый этого хочет). Другие лица в салон авто не допускаются

— Перед тем как выезжать на дорогу, претендент на получение прав знакомится с машиной. Он может прокатиться на ней немного и привыкнуть. Это время не включается в экзамен.

Перед вождением инструктор задает экзаменуемому несколько вопросов, связанных с технической частью автомобиля. Например, как проверить тормозную жидкость или масло в автомобиле. Кстати, эти вопросы также генерирует система перед началом экзамена, когда человек только оформляется у оператора в зале.

В каждой машине «Регитры» установлены три видеокамеры, которые фиксируют сдачу экзаменов. Одна камера снимает все, что происходит в салоне авто, две остальные — что происходит впереди и сзади машины

Экзамен по вождению длится больше получаса: только 25 минут отводится на чистое вождение, и по несколько минут — на каждое упражнение, которое надо выполнить будущему водителю. Во время экзамена инструктор не комментирует действия экзаменующегося: обо всех ошибках, если они есть, курсант узнает уже после испытания.

Все данные о ходе экзамена инструктор отмечает в планшете и по интернету отправляет в офис — никаких бумажных носителей

— Несмотря на изменения правил сдачи экзамена по вождению, упражнения для потенциальных водителей остались те же, что и были раньше: диагональная парковка и гараж, эстакада, разворот. Но все это сейчас выполняется в реальных условиях.

Без провокационных заданий

Курсанты «Регитры» отмечают, что упражнения в городе сдавать легче, чем на площадке. Например, если раньше упражнение «заезд в гараж» на площадке можно было делать только задним ходом, то в городе его можно делать и задним, и передним ходом — на усмотрение человека, сдающего экзамен, и в зависимости от текущих условий движения.

Одно из упражнений для мотоциклистов на площадке — несколько метров провести мотоцикл вперед и назад вручную. Если мотоциклист уронит байк — экзамен не сдан

Эстакада сдается аналогично той, что делали на площадке: в городе ищут улицу с небольшим уклоном, на которой курсант должен приостановиться. При этом не обязательно пользоваться ручным тормозом, достаточно нажать лишь на педаль тормоза. Главное при выполнении — не откатиться назад. В таком месте инструктор может попросить человека поставить автомобиль на обочину — посмотреть, куда курсант будет выкручивать колеса.

— Провокационных заданий инструктор экзаменуемому никогда не дает. Например, он не даст команду развернуться при двойной сплошной линии разметки — это запрещено. Кроме того, указания должны даваться своевременно, чтобы человек подготовился к выполнению задания.

Арвидас Янкаускас отметил, что, по статистике, большой разницы между тем, как курсанты сдавали экзамены с учетом площадки и без нее, нет. Тем не менее немного лучше сдают экзамен по вождению в настоящее время.

— Нередко к нам приезжают сдавать экзамены и белорусы — из числа тех, кто здесь учится или работает. Сдают очень хорошо, проблем с ними не возникает. В отличие от литовских граждан, которые иногда подают заявление на апелляцию, мол, его на экзамене «завалили». Но мы никогда не меняем результат экзамена с отрицательного на положительный. В исключительных случаях мы можем аннулировать экзамен, и пересдать его можно будет бесплатно.