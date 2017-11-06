Эксперты назвали девять специй для повышения иммунитета

Эксперты назвали девять специй для повышения иммунитета2
- 6.11.2017, 15:37
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С наступлением холодов стоит заняться повышением иммунитета.
Авторы книги «Максимальный иммунитет» (Ultimate Immunity), доктор медицины Эльсон Хаас и профессор-биохимик Сондра Барретт назвали лучшие специи для укрепления здоровья, пишет nv.ua.
Последний месяц осени и предстоящая зима – время резкого похолодания и ослабевания организма. Чтобы не столкнуться с простудой и другими заболеваниями, важно повысить свой иммунитет. В этом вам могут помочь не только физическая активность, закаливание и полноценный сон, но и здоровое питание. В частности – правильно подобранные специи.
Преимущества специй в рационе человека заключаются в следующем:
- С помощью специй пресная и безвкусная пища становится аппетитной;
- Используя специи, вы можете легко обходиться без соли;
- Блюда, приправленные травами и специями, обеспечивают длительное чувство сытости;
- Специи в рационе снижают риск сердечнососудистых заболеваний.
Чтобы получить максимальную пользу для здоровья и укрепить иммунитет, Эльсон Хаас и Сондра Барретт рекомендуют употреблять несколько полезных специй.
Девять специй для повышения иммунитета:
1. Кайенский перец. Острый красный перец – отличный источник антиоксидантов. К тому же, эта специя уменьшает боль во время воспалительных процессов в организме.
2. Корица. Корица является прекрасным имунным стимулятором. Пряность предотвращает сгущение тромбоцитов, замедляет распространение воспаления и регулирует уровень сахара в крови.
3. Чеснок. Отличный антисептик и источник антиоксидантов. Чеснок содержит природный антибиотик аллицин, благодаря которому специя имеет противомикробную активность и справляется с простудой.
4. Имбирь. Имбирь уменьшает воспаление, борется с патогенными бактериями и грибами, улучшает кровообращение. Специю используют для профилактики и лечения различных простудных заболеваний.
5. Лакрица (солодка). Корень солодки способен уменьшить воспаление, помогает вылечить сухой кашель, бронхит, астму, ларингит, воспаление легких и даже туберкулез. Отличный способо повысить иммунитет в домашних условиях.
6. Орегано. Эльсон Хаас и Сондра Барретт отмечают, что орегано содержит больше антиоксидантов, чем яблока, апельсины или черника. Специя эффективно борется с различными инфекциями.
7. Розмарин. Эта ароматная трава облегчает астму и улучшает пищеварение и кровообращение. Пряность обладает противовоспалительными, тонизирующими, антидепрессивными и антиоксидантными свойствами.
8. Тимьян. Тимьян также обладает антиоксидантными свойствами, помогает укрепить иммунитет. Чай с этой специей пьют при простудных заболеваниях, кашле, гриппе, бронхите.
9. Куркума. В куркуме содержится полезное вещество куркумин, которое повышает иммунитет и является природным антибиотиком. Куркума – прекрасное профилактическое средство от простуд, гриппов, ОРВИ и других заболеваний.