Эксперты назвали девять специй для повышения иммунитета 2 6.11.2017, 15:37

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С наступлением холодов стоит заняться повышением иммунитета.

Авторы книги «Максимальный иммунитет» (Ultimate Immunity), доктор медицины Эльсон Хаас и профессор-биохимик Сондра Барретт назвали лучшие специи для укрепления здоровья, пишет nv.ua.

Последний месяц осени и предстоящая зима – время резкого похолодания и ослабевания организма. Чтобы не столкнуться с простудой и другими заболеваниями, важно повысить свой иммунитет. В этом вам могут помочь не только физическая активность, закаливание и полноценный сон, но и здоровое питание. В частности – правильно подобранные специи.

Преимущества специй в рационе человека заключаются в следующем:

- С помощью специй пресная и безвкусная пища становится аппетитной;

- Используя специи, вы можете легко обходиться без соли;

- Блюда, приправленные травами и специями, обеспечивают длительное чувство сытости;

- Специи в рационе снижают риск сердечнососудистых заболеваний.

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья и укрепить иммунитет, Эльсон Хаас и Сондра Барретт рекомендуют употреблять несколько полезных специй.

Девять специй для повышения иммунитета:

1. Кайенский перец. Острый красный перец – отличный источник антиоксидантов. К тому же, эта специя уменьшает боль во время воспалительных процессов в организме.

2. Корица. Корица является прекрасным имунным стимулятором. Пряность предотвращает сгущение тромбоцитов, замедляет распространение воспаления и регулирует уровень сахара в крови.

3. Чеснок. Отличный антисептик и источник антиоксидантов. Чеснок содержит природный антибиотик аллицин, благодаря которому специя имеет противомикробную активность и справляется с простудой.

4. Имбирь. Имбирь уменьшает воспаление, борется с патогенными бактериями и грибами, улучшает кровообращение. Специю используют для профилактики и лечения различных простудных заболеваний.

5. Лакрица (солодка). Корень солодки способен уменьшить воспаление, помогает вылечить сухой кашель, бронхит, астму, ларингит, воспаление легких и даже туберкулез. Отличный способо повысить иммунитет в домашних условиях.

6. Орегано. Эльсон Хаас и Сондра Барретт отмечают, что орегано содержит больше антиоксидантов, чем яблока, апельсины или черника. Специя эффективно борется с различными инфекциями.

7. Розмарин. Эта ароматная трава облегчает астму и улучшает пищеварение и кровообращение. Пряность обладает противовоспалительными, тонизирующими, антидепрессивными и антиоксидантными свойствами.

8. Тимьян. Тимьян также обладает антиоксидантными свойствами, помогает укрепить иммунитет. Чай с этой специей пьют при простудных заболеваниях, кашле, гриппе, бронхите.

9. Куркума. В куркуме содержится полезное вещество куркумин, которое повышает иммунитет и является природным антибиотиком. Куркума – прекрасное профилактическое средство от простуд, гриппов, ОРВИ и других заболеваний.