Налетел шар на кеглю 3 Алексей Мельников, kasparov.ru

6.11.2017, 22:03

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Алексей Мельников

Россия прикатилась к стенке и там замерла.

К чему пришла Россия? До чего она докатилась при уничтожении российском начальством выборов, дебилизации граждан через телевизор, демонстрации брутальности в политике? Внешней и внутренней?

Прикатилась Россия к стенке и там замерла — к "артподготовке" и "контрподготовке". Налетел шар на кеглю.

Это — явный признак обострения положения дел в стране. Конечно, начальство будет видеть в этом только "заговор" и считать, что аресты решат проблему. Заблуждение плохого полицейского.

До известной степени — это так. До известного времени и известных обстоятельств — это тоже так.

Но так нельзя решить вопрос для людей, которые не имеют в России перспективы. Не могут изменить свою жизнь. Нельзя решить вопрос с несправедливой, несовременной политико-экономической системой в России.

Революция — это вовсе не только "заговор", это — и только это главное — попытка разрешить вопиющие социальные противоречия в обществе. Плохая или хорошая — другой вопрос. Но суть революции не в заговоре, как считают, должно быть, люди с мышлением полицейского.

Дело не просто в смене власти — так вопрос уже не стоит. Так он стоял в 2011 году, но возможность была потеряна.

Проблема в том, что людей, не имеющих выхода из своего тяжелого положения, в России очень много — счет идёт на миллионы, если не на десятки миллионов.

С этой точки зрения все крымы, донбассы и сирии — вопрос позавчерашнего дня. С этим само собой нужно покончить.

Сейчас вопрос стоит о том, чтобы показать большому числу людей перспективу — изменить систему так, чтобы она давала им перспективу.

Это уже — вопрос политический. Вопрос, который полицейскими методами решить нельзя. И это вопрос больших изменений в нашей стране.

Ничто в образе мыслей и действий правящей в нашей стране верхушки не убеждает в том, что она не то что способна этот вопрос решать, но в том, что она способна его понять.

К этому можно относиться с возмущением или одобрением. Неважно. Но так есть.

Точно так же есть большие сомнения в том, что сегодняшнее российское начальство со всей своей "вертикалью" способно провести масштабные перемены для превращения России в современную страну.

Но если это так, то вывод прост — система находится в состоянии внутреннего саморазрушения — потому что её институты не в состоянии дать ответ на запросы людей, на запросы, которых требует время. Система российской власти сама себя приговорила.

Вот такая — отрицательная динамика.

Ничего, впрочем, удивительного. Когда десяток лет страну заливали деньги от высоких цен на нефть, правящая верхушка поверила в то, что обладает огромной силой.

Но она и тогда была неадекватна, неумела, несовременна. От публики это обстоятельство скрывал золотой дождь. Сейчас он закончился — открылась неприглядная картина.

Алексей Мельников, kasparov.ru