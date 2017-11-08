Солдатам в Печах разрешили держать при себе мобильные телефоны 7 8.11.2017, 13:49

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Но только определенного образца – без камеры, интернета и диктофона.

Теперь молодые люди, которые служат в Печах, могут иметь при себе телефоны, но только разрешенного образца. Такое решение, сообщили в Министерстве обороны, принял начальник 72-го объединенного учебного центра в Печах. Раньше звонить из армии тоже разрешалось, но хранились мобильные в строго «установленных местах», пишет tut.by.

При этом пользоваться мобильным солдаты могут не тогда, когда захотят, а согласно распорядку.

— Во время для личных потребностей, которое указано в распорядке дня, — уточнили в Министерстве обороны. — Например, после ужина, перед сном. Ребята общаются с родными, и все это время знают.

В остальные часы мобильный может быть выключен, стоять на вибро или в беззвучном режиме.

— Что значит телефон разрешенного образца?

— Обычный телефон, который позволяет общаться, — пояснили в ведомстве.

В нем не должно быть камеры, интернета, диктофона.

— Раньше в личное время в военной части также можно было пользоваться телефонами, — говорят в министерстве. — Но хранились они в установленных местах. Например, в канцелярии у старшины или командира, и выдавал их ответственный офицер. Все это фиксировалось в журналах выдачи и приема телефонов.

Кроме того, говорят в ведомстве, если у родителей есть какие-то вопросы или они не могут дозвониться до ребенка, они могут набрать казарму.

— Родители могут позвонить психологам, командирам, заместителю по идеологии, — перечисляют в министерстве. — Все телефоны в свободном доступе. Набирать по ним можно в любое время.

— Такое правило будет действовать только в Печах или и в других военных частях?

— Телефонами разрешено пользоваться во всех частях — это факт, — сообщил Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны. — Но когда и в какое время, устанавливает командир части. Это касается не только военнослужащих, которые проходят срочную службу, но и тех, кто служит по контракту, офицеров, прапорщиков. Мы считаем, то, что это организовано в Печах, — это очень хорошо.

В субботу во время прямой линии министр обороны Андрей Равков рассказал и о других преобразованиях, которые ждут военную часть в Печах.

— Принято решение выделить денежные средства для установки в некоторых местах размещения военнослужащих технических средств наблюдения, — сообщил Андрей Равков. — Система видеонаблюдения позволит дежурному по школе, который находится в казарме, более оперативно видеть помещения, где находятся военнослужащие, чтобы минимизировать малейшие вопросы — стычек каких-то или какого-то воздействия.

Также, по словам министра, принято решение по поводу финансирования объектов городка — клуба, столовой. Для медицинской роты будет закуплено новое оборудование. Офицеры и прапорщики всего центра проходят проверку.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах, в подвале, нашли висящим в петле из брючного матерчатого ремня 21-летнего Александра Коржича. У парня были связаны ноги шнурком обуви и надета майка на голову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Первоначально основной версией произошедшего был суицид, но близкие не верят в это.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них — один офицер) находятся в статусе подозреваемых.