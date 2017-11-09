Подросток из Гродно создал уникальный водный велосипед 20 9.11.2017, 14:42

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Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Изобретение гродненца продается на аукционе за $500.

Парень из-под Гродно продает свой уникальный водный велосипед-«самоделку». Необычное плавсредство, о котором мы писали в прошлом году, выставлено на продажу, сообщает s13. Стартовая цена на одном из аукционов страны — 1000 рублей.

У лота весьма своеобразное описание: «Велосипед единственный в своем экземпляре, сделан в Гродно. Прославился».

В качестве основы для плавсредства, как нам ранее рассказывал его изобретатель, 16-летний Эдуард Криницкий, был взят старый советский велосипед. Над конструкцией мальчишка трудился месяц: высчитывал, подгонял, варил. Сначала водный велосипед держался на воде при помощи больших пластиковых бутылок, но хендмейд-конструкция была не очень устойчивая и все норовила перевернуться. Конструкцию парень усовершенствовал пустыми бочками. Внешний вид велосипеда довел до совершенства — покрасил раму, сзади прицепил муляж спасательного круга.

Пока желающих купить водный велосипед нет: из почти тысячи пользователей, просмотревших лот, ставку не сделал никто.