Видеофакт: В Бресте три экипажа ГАИ преследовали водителя Opel 2 9.11.2017, 16:42

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На брестчанина составили семь протоколов.

Вчера около полуночи в дежурную часть ГАИ Бреста поступило сообщение, что по улице Московской за рулем автомобиля Opel Astra движется пьяный водитель. Информацию проверили. Правда, после преследования, поскольку водитель ни в какую не хотел останавливаться по требованию инспекторов, пишет onliner.by.

Сотрудники Госавтоинспекции неоднократно подавали водителю Opel требования об остановке, однако тот пытался скрыться по улицам Московской, Пионерской, Янки Купалы.

— Уходя от преследования, водитель Opel выехал на полосу встречного движения на улице Янки Купалы, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — рассказали в ГАИ Брестской области.

Машину преследовали три экипажа ГАИ. В конце концов на улице Гродненской нарушитель был задержан. В машине он находился с пассажиром, оба, кстати, были пристегнуты ремнями безопасности.

— В ходе проверки было установлено, что водитель, 38-летний житель Каменецкого района, не имеет права управления транспортными средствами и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — 1,9 промилле при освидетельствовании, — рассказали в Госавтоинспекции. — В отношении него составлено 7 административных материалов.