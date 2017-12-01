Жерар Депардье снова приехал в Беларусь 1.12.2017, 17:16

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Жерар Депардье

Любителя «русского мира» напоили дешевым шампанским.

Французский актер и винодел Жерар Депардье снова приехал в Беларусь. В этот раз, 1 декабря, он посетил Минский завод виноградных вин, пишет tut.by.

Депардье прилетел в Минск вчера, 30 ноября, в первой половине дня 1 декабря уже был на заводе. Здесь говорят, что он сам высказал желание посетить винодельческео производство в Беларуси.

На заводе его встретили приветствиями на белорусском языке и караваем с солью. Экскурсию для гостя из Франции провел генеральный директор завода Иван Троцкий.

Депардье слушал своего гида с интересом, иногда задавал уточняющие вопросы, его, как винодела, интересовало, как и из чего в Беларуси делают игристые вина и сколько они стоят в магазинах. Например, удивило, что они могут быть такими дешевыми, а шампанское можно произвести не за год, а за три месяца.

Гость из Франции посетил отделения хранения и купажа, цех производства шампанского и розлива, а затем шампанское же и продегустировал.

— Я приятно удивлен, — сказал он.

Напомним, что это не первый визит Депардье в Беларусь. Впервые он прилетел в Минск летом 2015 года, когда встретился с Александром Лукашенко, который научил актера правильно косить траву.