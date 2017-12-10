10 историй о том, почему криптовалюты похожи на интернет в конце 90-х 7 10.12.2017, 12:45

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Следующие 20 лет обещают быть очень интересными.

Известный IT-предприниматель и инвестор Виктор Прокопеня на своей странице в Facebook сравнил, что происходило в обществе при появлении интернета, и что происходит сейчас при появлении блокчейна:

«Многие истории, которые происходят сегодня вокруг блокчейна, очень похожи на то, что происходило вокруг интернета в конце 90-х. Сравнение, конечно, спорное, но выглядит интересно, так как и та, и другая технология – про децентрализацию.

1. Интернет породил большое количество совершенно неожиданных миллионеров и миллиардеров, так же, как и блокчейн сегодня. Лучший анекдот на тему – в картинке ниже :)

2. Интернет был дико медленным. Так же, как и сейчас текущие практические применения блокчейна. Достаточно было запустить котиков, чтобы потопить этериум. Интересно, что сегодня мы почти не используем софт, написанный в конце 90-х. Ровно как и, видимо, будет справедливо сказать, что весь софт, написанный для применения блокчейна, вряд ли будет использоваться через 20 лет. Идеи остаются, в то время как конкретным реализациям надо пройти много итераций, прежде чем это становится масс-маркет.

3. Это бесподобное выражение лица тех, кому ты объясняешь, что такое блокчейн, сегодня абсолютно идентично тому, которое наблюдал в конце 90-х, когда рассказывал, что такое интернет. (Да, я плохо объясняю:)

) Интересно, что сегодня никому не надо объяснять, что такое интернет.

4. Огромное количество мошенников как в конце 90-х вокруг интернета, так и сегодня вокруг блокчейна. Это не означает, что как тогда, так и сейчас нет порядочных людей вокруг сравниваемых технологий.

5. Пузырь дот-комов и многочисленные пузыри вокруг блокчейна. Рынок не понимал, как оценивать онлайн-компании, так же как и не представляет, как можно оценивать способы применения блокчейна. Сегодня три венчурных капиталиста плюс-минус 30 процентов оценят стартап без выручки почти на любой стадии.

6. Вообще не понятно было, куда это все нас приведет и как это изменит жизнь. Так же и сегодня с блокчейном.

7. Как и блокчейн сегодня, так и всякие истории вокруг применения интернета были абсолютно не предусмотрены законодательством. Право всегда отстает от жизни. Рассуждения о праве вокруг интернета в те годы вводили в ступор почти любого юриста, так же, как и сейчас происходит с блокчейном.

8. Рассуждения про интернет в конце 90-х большинства тех, кто думал, что понимает, что это, были похожи на рассуждения подростков про секс – никто им не занимался, но зато все про него говорят. То же самое происходит вокруг блокчейна сегодня – люди, начитавшись простых статей, делают умозаключения о будущем использовании технологии. Единственные, кто постепенно понимали масштаб того, каким образом интернет изменит мир в конце 90-х, были те, кто его больше всего использовал. Возможно, похожее сейчас происходит и с блокчейном.

9. Очень модно было сказать: «я вышел в интернет». Так же, как сейчас модно сказать: «я купил биткоин».

10. И тогда, и сейчас было море ретроградов, которые говорили, что все это бред – надо все запретить и всех расстрелять. Полезной информации в СМИ тогда про интернет, как и сейчас про блокчейн, крайне мало.

Однако, прошло 20 лет. Все вышеописанные проблемы применения интернета были успешно решены обществом и никому в голову не приходит, что интернет – это только для психов, «гиков» или мошенников.

И блокчейн, и интернет-технологии прежде всего – про децентрализацию. Мир становится все сложнее. СССР не успел вовремя «децентрализоваться» и теперь есть классная книжка Гайдара «Гибель Империи». Следующие 20 лет обещают быть ОЧЕНЬ интересными».