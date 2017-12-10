Глава Boeing пообещал раньше Маска отправить человека на Марс 2 10.12.2017, 21:45

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В ракетостроении намечается серьезная конкуренция.

«Первый человек попадет на Марс на одной из наших ракет», — передает CNBC слова главного исполнительного директора Boeing Денниса Муиленберга. Нетрудно догадаться, что в первую очередь эти слова должны задеть Илона Маска, который всеми силами спешит первым отправить человека на Марс, пишет hightech.fm.

Муиленберг заявил, что Boeing точно будет первой в этой гонке, оставив SpaceX позади. По его мнению, несмотря на все желание Маска, ему не удастся опередить реализацию проекта межпланетного корабля Space Launch System, который Boeing создает в партнерстве с NASA. Глава Boeing сказал, что сегодня космическая система проходит финальное тестирование и станет первой, доставившей человека на Красную планету. Boeing рассчитывает совершить первый тестовый полет в 2019 году. «В конце концов мы отправимся на Марс, и я твердо верю, что первый человек, который отправится на Марс, попадет туда на ракете Boeing», — сказал он.

До этого Илон Маск говорил, что первые пилотируемые полеты на Марс начнутся в 2020-е. Летом он представил свой план колонизации планеты. Уже в 2018 ракеты Маска должны отправиться в первые миссии на Луну и Марс. Пока без людей. Для полета человека Маск запланировал создать большоую ракету-носитель BFR. В этом году он заявил, что на ее создание уйдет 5 лет.

Пока точных сроков не называет никто из производителей космических аппаратов. При этом NASA планирует отправить людей на Марс к 2033 году. Маск, между тем, вскоре после Нового года запустит в сторону Марса свой вишневый родстер Tesla с помощью новой тяжелой ракеты Falcon Heavy. Тестовые полеты всех компаний, планирующих завоевывать Марс, должны начаться не раньше следующего года. До их результата рано говорить о конкретных сроках и о чьих-то шансах. При этом проблемы есть не только у Маска. Старт миссии с использованием той самой ракеты-носителя SLS от Boeing и корабля Orion был запланирован на 2016 год, но затем был передвинут на ноябрь 2018 года. В апреле NASA сообщило, что запуск переносится на 2019 год. Но не исключено, что и этот срок сорвется.

Кажется, для Денниса Муиленберга очень важно опередить SpaceX. Чуть больше года назад он сделал практически идентичное заявление, обещая обогнать Маска — заявления по поводу космической гонки превращаются в ежегодную традицию. От этого становится еще интереснее дождаться того момента, когда станет ясно, кто кого опередит.