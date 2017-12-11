Владелец Subaru: Почему меня убеждают, что стук в дорогой машине – это норма? 11 11.12.2017, 10:15

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История о том, как белорус совершил «импульсивную покупку».

Владельца Subaru Outback 2014 модельного года привело в редакцию av.by желание рассказать скорее о конструктивных минусах его автомобиля, нежели плюсах.

По совету друзей Дмитрий выбрал этот японский бренд за высокий уровень надежности и комфорта, но в придачу к этому получил своеобразную опцию в виде дребезжания рейки рулевого управления. Дилер о данной особенности модели, безусловно, знал, но никак ее не комментировал на протяжении всего гарантийного срока.

Чтобы получить наконец ответы на имеющиеся по машине вопросы, владелец Outback обратился к журналистам.

Импульсивная покупка

«Моей последней машиной до покупки данной модели была Toyota Venza американской сборки, — начинает рассказывать Дмитрий. — После нее ездил, собственно, на Subaru Outback, но сделанном для американского рынка. Мне понравилась его плавность хода, которую я не получил в европейском варианте. Но до покупки я не был в курсе насчет конструктивных различий. Мне нужна была машина с полным приводом, но я не хотел очень высокую, сделав приоритетной лучшую управляемость. Да и опыт владения такой машиной моего коллеги сыграл свою роль. А еще друг захотел такую же. Все вышесказанное привело к тому, что в конце 2014 года мы полетели в Москву и купили эти автомобили у официального дилера Subaru. Домой приехали уже своим ходом».

«При выборе машины хотелось еще и комфорта, но Mercedes не рассматривал, — продолжает герой публикации. — Данное авто покупал на падающем рубле, но не на самом его пике. В предтоповой комплектации (что значит, без люка в крыше, прим автора.) она обошлась мне около $35 тыс. Оправданно ли машина дорогая? По уровню надежности — да, однозначно. По уровню комфорта — нет, едва ли. Если бы я покупал машину сейчас, то это точно не была бы Subaru. Тогда еще я выбирал из Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Но никто из этих производителей не оформлял интерьер в светлой цветовой гамме, а это было и есть мое принципиальное желание. Я люблю светлые салоны в бежевой коже…»

Привыкать к новому авто Дмитрию пришлось долго. Все-таки в душу ему запал японо-американец Toyota Venza, этакий «диван на колесах». По натуре своей мужчина не является гонщиком, да и работает врачом, поэтому ценит спокойный стиль езды и мягкую работу подвески. В этом плане Outback оказался более динамичен и даже спортивен. При этом расход топлива 2,5-литрового мотора в смешанном цикле — явный повод для гордости и не превышает 9,4-9,8 литров на «сотню». Да и наличие полного привода себя оправдывает: машина проходит там, где остальные обычно садятся…

«Как-то вытягивал машину "Евроопта" из канавы, — вспоминает владелец. — Вообще заметил, что в субъективно схожих условиях Outback не застревает там, где не могут проехать другие авто. Полный привод у данной модели качественно другой. И по песку она едет, и по бездорожью… Был смешной случай, когда коллега на Audi Q5, полноприводном автомобиле, прижался к бордюру и не смог двинуться с места — пришлось помогать. Так что какое-то преимущество у Subaru определенно есть».

Из явных недостатков мужчина в первую очередь выделяет низкий уровень шумоизоляции. Чтобы приблизиться к желаемому уровню комфорта, Дмитрий обратился в специализированную фирму, специалисты которой проложили все слабые участки кузова отсекающим шумы материалом. Также в машине неудачно расположена камера заднего вида — в сырую погоду она быстро загрязняется. Кроме того, из-за особенностей геометрии кузова дверь багажника не закрывается, если наехать задними колесами на неровность. О подобной проблеме мы уже слышали от владельца Toyota RAV4. Но, как утверждает Дмитрий, в ранних версиях этой модели крепления петель задней двери даже растрескивались, и производителю пришлось их усилить.

В сравнении с предыдущими автомобилями нашего героя, вроде Suzuki Grand Vitara, Peugeot 406, VW Golf или Nissan Qashqai, Subaru Outback наделен большим функционалом. Однако субъективно мужчина считает, что Qashqai по уровню комфорта и тишине в салоне превосходит его нынешний авто. Особенно если брать в расчет такие мелочи, как не работающая в Беларуси навигация (отсутствие карт), медленный подогрев сидений и не всегда корректная работа климат-контроля. При сырой погоде тот не обдувает лобовое стекло в автоматическом режиме, отчего на нем появляются блики.

«С большего добавить нечего, — резюмирует впечатления от машины Дмитрий. — Простор в салоне радует. Масло не жрет. Подрулевые лепестки, опять же, очень удобная в управлении вещь. Несмотря на то, что автомобиль с вариатором, с их помощью можно тормозить двигателем. Мой друг, к примеру, своим Outback доволен больше. Говорит, что эта машина лучше Forester, который он сразу хотел себе взять. А для меня, признаюсь, эта покупка была импульсивной. Я понимал, что предыдущую машину уже пора менять. А тут и условия казались подходящими».

Злополучная рейка

Проблемы с обслуживанием начались практически сразу, как Дмитрий прикатил на новеньком авто в Минск. Поскольку живет мужчина за городом, а работает в столице, каждый день ему приходилось преодолевать участок бугристой гравийки, на которой слышался посторонний шум из-под узла рулевого управления. Это насторожило нашего героя, но значения сразу он шумам не придал, тем более что на ровном асфальте машина ехала, как по рельсам. Однако осадок остался…

«Дошло до того, что я начал сравнивать свое авто с более дешевыми моделями, — говорит Дмитрий. — Даже при поездках в такси, например, на VW Polo Sedan или Hyundai Accent специально прислушивался — ни у кого ничего не стучит. А у меня машина в два раза дороже, и такое безобразие! Насколько я знаю, производитель пытался поджимать рейку, из-за чего руль крутился плохо. Японцы пытались менять и втулку, но к ощутимому результату это не привело. А теперь дилер чуть ли не в открытую говорит — езди так, и до свидания!»

В машине друга Дмитрия стук рулевой рейки был минимальным, хотя пробег у нее гораздо больше. Зато у него вскрылась другая заводская болячка — лобовое стекло треснуло. В итоге он заменил оригинальную деталь китайской, потому что цены у официалов зашкаливают, и отъездил с ней уже два года. Дмитрию же по гарантии устранили посторонний звук в области крыши — оказалось, ему причиной был незакрепленный провод. С этого и началось его общение с официальным представителем Subaru в нашей стране, ООО «Ланкор».

«С дилером я начал общаться в самых добрых намерениях, — рассказывает наш герой. — Когда понял, что в Минске мне не помогут, позвонил литовцам, но они определили по VIN-коду, что моя машина не европейской сборки. Если бы она была предназначена для их рынка, случай бы признали гарантийным. Насколько это соответствует действительности, я не знаю, просто говорю, что слышал сам. Знаю, что раньше и на нашей территории, и в России рулевые рейки меняли, поскольку это заводская болячка самого узла. Разновидностей их много, и стучат они не только в Outback, но и в других моделях Subaru, причем у большинства машин».

«В первую очередь, — продолжает мужчина, — я думал про безопасность. Поскольку не являюсь профессиональным автомобилистом, сразу решил заострить на этом внимание — мало ли чем этот стук может грозить. Но потом я понял, что сколько бы я ни обращался к дилеру, мои вопросы просто игнорируются. То есть я не получил ни одной бумаги с официальным ответом. И, насколько я знаю, таких людей очень много. Ремкомплекты выпускаются сторонними фирмами, чтобы устранить этот надоедливый стук. При этом дилер мне сказал: "Если вы пойдете в другое место, мы вас снимем с гарантии!" Но делать сами они ничего не стали. У меня есть даже заключение одного из специалистов, который написал, что я слышу звук, "который может обнаружить только очень чувствительный человек!"»

«Тогда я и решил действовать, — продолжает историю своих мытарств Дмитрий. — После моего обращения в Общество прав потребителей была проведена экспертиза, которая указала на технологический (заводской) характер стука. Согласно ее рекомендации, мной была составлена досудебная претензия с просьбой деталь либо заменить, либо починить в регламентированные законом сроки. Дилер отказался эту бумагу принять у меня очно; так и сказали: "Не примем, до свидания!" Какой смысл в этом, если я все равно заключение прислал им заказным письмом и они его получили? Получается, они с самого начала тянули время, зная о характере поломки… Реакции на оное не последовало. Как и на мои записи в их книге жалоб и предложений. На две из них дилер ответил не по существу, а на третью сказали: "Мы по закону имеем право не отвечать на одну и ту же претензию…"».

Суть этих обращений сводилась к просьбе предоставить Дмитрию заказ-наряды и дать развернутый ответ на вопрос: является ли обнаруженный стук угрозой для жизни и может ли он вообще на своей машине ездить? Словесно ответ был один: да, мол, стучит рейка, но, если хотите документального подтверждения, оплачивайте экспертизу, а дилер потом выдаст заключение. Последнее, по мнению владельца Outback, противоречит логике: если он и должен платить, то лишь за выполненные работы, а не наоборот.

«К сожалению, я не довел этот вопрос до логического завершения — засосала работа, — сокрушается наш герой. — Но поскольку я остался на гарантийном обслуживании, то инженер, который проводил третье плановое ТО, мне открыто сказал: "Закончится срок гарантии — приезжайте, мы вам поможем…" И одновременно с этим они меня письменно предупреждают об аккуратной эксплуатации для сохранения гарантии!»

Попытки получить объяснения от самого производителя также ни к чему не привели. Мужчина написал обращение на официальной странице Subaru в Facebook, но и оно осталось без ответа. До суда дело он не доводил по многим причинам. Во-первых, банально не было времени. Во-вторых, примеры противоборства таких вот владельцев с официальными представителями отбивали всякую охоту, ведь результат, как правило, был не в пользу клиентов. В-третьих, у Дмитрия не было на руках ни единого документа о факте необратимой проблемы, из-за чего ни поменять, ни вернуть машину он не мог. Да и постоянно всплывали негативные примеры перед глазами.

«Поняв, что я не один бодаюсь, я просто смирился, — подводит итог Дмитрий. — При этом не спорю: может, я в чем-то не прав. Ну так вы мне укажите на это. Я всецело доверяю станции, а они мне не разрешили даже видеорегистратор установить самостоятельно. Значит, я должен быть уверен, что моя машина исправна. Для меня, как потребителя, это получается замкнутый круг! Раздражает отсутствие обратной связи с официальным представителем мирового бренда, который, по идее, должен идти навстречу своим клиентам. А еще мне очень не нравится, что я езжу на недешевой новой машине с посторонним стуком, а меня уверяют, будто бы это является нормой!»

На подъемнике

Чтобы докопаться таки до сути, журналисты отправили Subaru Outback со злополучной рейкой на Bosch Service Титан-Моторс, где наш уже знакомый нам Михаил провел осмотр и анализ основных технических узлов.

«Сразу вижу масляный налет на крышке двигателя, — начинает диагностику механик. — Это не совсем хорошо. Проблема данных моторов в том, что пластиковый коллектор из-за перепадов температур начинает трескаться в местах соединений. В возникшие микротрещины проникает масло, которое попадает сюда через вентиляцию картерных газов и через систему вторичного использования воздуха. Картерные газы, которые собираются, проходят через масляный фильтр в так называемую "маслопомойку". Там какая-то часть масла отделяется и уходит в дальнейшее использование (в мотор и картер), а горячие газы и часть оставшегося масла уходят во впускной коллектор и, как следствие, проступают через микротрещины наружу…»

«Это было с самого начала эксплуатации, — отвечает Дмитрий. — На сервисе мне сказали, что это нормально».

«Сейчас потеря масла незначительная, — рассказывает Михаил. — Но в перспективе это грозит тем, что микротрещины будут увеличиваться в размерах, а это уже чревато потерей мощности двигателя. Потому что через них будет уходить воздух, который должен поступать в цилиндр. Давление падать не будет, потому что мотор работает на разряжение. Но разница с воздухом, который посчитал расходомер, и фактическим показателем будет очевидна, из-за этого потеряется мощность в корректировке. В далекой перспективе это приведет к повышенному расходу топлива, неровной работе двигателя…»

При этом специалист не преминул похвалить силовой агрегат Subaru за надежность: «В обычной эксплуатации ресурс этого двигателя достигает 500-600 тыс. км. Вижу, это еще ременной мотор, с двумя головами, самый маломощный. Эти движки шли на европейский рынок. По мощности они получились практически, как двухлитровые, но при этом запас рабочего ресурса у них увеличен. В целом мотор неплохой. Заводских болячек, характерных для Subaru, таких как подтекание прокладок клапанных крышек, сальников, здесь нет. Особенно по сальнику коленвала часто возникают вопросы… Но тут все сухо и хорошо».

Дмитрий напоминает о наболевшем: «Меня не устраивает стук, обнаруживающийся при движении по гравийке на низкой скорости…»

Механик подныривает под днище авто, пытается просветить нужное место фонариком. «Значит, дефект механической части на муфте рулевой рейки, — комментирует он. — Это не гарантийный случай. Согласно записям технической документации по ремонту данных автомобилей, заводская технология допускает такой люфт. Проблема распространенная и кроется в производстве деталей, конкретно в допуске на размеры. У отверстия в корпусе рейки, куда вставляется втулка, имеется допуск. Также есть допуск у втулки и червячного вала. И бывает, что при сборке уже готового узла это расстояние получается широким. Некоторые втулки с трудом попадают в отверстия, а некоторые свободно входят. Отсюда просчет в конструкции. А это уже приводит к последующему дребезжанию».

«Устранить данную проблему будет довольно сложно, так как подобрать и высчитать размеры нужного ремкомплекта — кропотливая, практически штучная работа, — выносит вердикт Михаил. — У нас в стране найти мастера, который это грамотно сделает, — большая проблема. На любой профильной СТО по ремонту рулевого управления вам наверняка скажут, что этот люфт в пределах нормы, с которым ничего нельзя сделать. На ваш страх и риск ремкомплект, конечно, поставят, но гарантию на работы не дадут. Можно поставить контрактную рейку, но это авторские наработки, которые внедряют клубные ребята. А найти таких людей не каждому удается…»

Как раз об этом Дмитрий и поведал позже. Оказывается, в России существует целая организация, которая выпускает ремкомплекты для рулевых реек всех имеющихся моделей Subaru.

«Как, по-вашему, должен был поступить официальный сервис в данном случае?» — интересуется у специалиста наш герой.

«Сразу скажу, что разборка рейки от них не требуется, — отвечает механик. — Достаточно обратиться к технической документации, которую, кстати, они не обязаны предъявлять клиентам, но в письменном ответе они должны на нее ссылаться. И, согласно данным, отказать вам в ремонте. К сожалению, стук в новой машине может быть допустимым».

Но осмотр авто продолжается. Спереди Михаил обнаружил износ тормозных колодок — остаток около 30%. «А вот диски в допуске, — говорит он. — Еще несколько замен колодок они выдержат. По резиновым частям подвески также полный порядок: в сайлентблоках разрывов нет, пыльник и сальники тоже целые. Подтеканий снизу двигателя не обнаружено».

«Да, в скором времени их ждет замена, — соглашается владелец. — Задние уже менялись».

«Сзади изношены втулки стабилизатора (правая и левая), — светит фонарем Михаил, переходя к корме Outback. — В них присутствует люфт. Если в данное соединение просачивается влага, значит, там уже появились зазоры, которых быть не должно. Втулки обычно изнашиваются за 35-40 тыс. км. Но я вижу, что это еще заводские детали, а они, как правило, идут лучшего качества, чем заменяемые расходники. Заводские и 80 тыс. могут отходить. Их люфт, кстати, тоже может вызывать легкий дискомфорт на неровностях…»

«По глушителю есть простое примечание: если в будущем планируется его демонтаж/монтаж/ремонт, возможно понадобится ремонт соединения, так как они подвержены коррозии, — объясняет механик. — Эта проблема уже всех новых машин — после 30 тыс. км пробега от данного узла ничего не остается — выгнивает. Все потому, что производитель начал использовать менее качественную сварку, так как она дешевле и более экологичная. Зато пострадало качество».

«Масло где меняли? Только на "Ланкоре"? — спрашивает Михаил, вернувшись снова к мотору. Получив утвердительный ответ, он показывает щуп, усеянный мусором. — Видите? На щупе присутствует осадок, которого быть не должно. Это либо проблема с вентиляцией картерных газов, либо некачественное масло».

«Дилер мог об этом знать?» — интересуется Дмитрий.

«Конечно, — слышен ответ. — Для этого достаточно просто достать щуп и посмотреть. Я не могу сказать, что дилер скрывает свою недоработку, но оповестить об этом он вас должен был. Эта ситуация возникла еще в начале срока эксплуатации вашего авто. Возможно, когда-то поставили некачественный фильтр. Либо его не заменили, и деталь отходила два и больше своих рабочих срока. Это могут быть как остатки фильтрующего элемента, так и проблема с маслоотделителем…»

Чтобы избавиться от осадка, Михаил порекомендовал слить старое масло, поменять фильтр, а в мотор залить смазку с промывочными присадками. После пробега в 1000 км ее нужно слить, заменив на оригинальное масло. Последующая его замена и выявит причину проблемы. Если осадок останется, значит, виноват масляный распределитель. Ведь взвесь на щупе — это не продукт работы мотора, а внешний мусор, которого быть не должно.

Диагностика электронных систем также выявила ряд ошибок, связанных с проблемой коммуникации между блоками. Все потому, что недавно Дмитрий установил новую сигнализацию, которую подключили через CAN-шину. Компьютер с легкостью их обнулил. Возникнут ли они снова — покажет эксплуатация.

«Если бы не эта рейка, я был бы счастливым обладателем действительно неплохой машины, — комментирует Дмитрий все вышесказанное. — Но ситуация с дилером стала определяющей. У другого моего знакомого аж два Subaru — в одном стук тоже отчетливый. Так ему открытым текстом сказали, мол, сам виноват, знал, что покупаешь… Мне на последнем ТО тоже посоветовали сменить машину, чтоб не стучала. Поскольку год выпуска моей модели Subaru последний перед рестайлингом, я спросил у дилера, решена ли проблема в новой версии Outback. У них в качестве аргумента обнаружилась одна машина на СТО, которая прошла 100 тыс. км, без стука в рейке. Так что, может, производитель позаботился, наконец, об этом».