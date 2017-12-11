Сельские специалисты: Живем, как первобытные люди 11 11.12.2017, 11:45

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После установления «космической» коммуналки в агрогородках отключаеют свет и газ.

В деревне Любищицы Ивацевичского района сельчане, которые живут в так называемых «президентских домах», годами не могут получить регистрацию. Сельскохозяйственная организация, после постройки домов, так и не сделала на жилье необходимую документацию, и далее не спешит с этим. В итоге жилье в таких домах для жителей деревни становится недоступным, сообщает 1reg.by.

Таких, так называемых «президентских» домов в деревне около десяти. Несмотря на то, что в домах все удобства, жить в них очень и очень дорого, говорит житель Любищиц. Мужчина не пожелал назвать свое имя, говорит, что боится потерять работу:

«Главная проблема у нас в том, что мы вынуждены оплачивать за коммунальные услуги очень большие сумы. Если для других жителей, которые зарегистрированы в доме газ, вода, электричество идут по сниженным тарифам, то мы платим все 100 %. Представьте, у нас зарплата в сельском хозяйстве при самом лучшем раскладе около трехсот рублей. Зимой более половины из заработанных денег мы платим за услуги ЖКХ.

Вот в этом месяце у меня «жировка» на двести рублей. Сколько не обращались к руководителю ОАО Любищицы Михаилу Родене, никаких результатов это не принесло. Председатель обещает, то проблема будет решена, но на деле ничего не делается. Так одна из доярок живет в таком доме уже 10 лет. Другие живут по пять-шесть лет.

Мы ждали, что может к началу лета в этом году будет переоформление СПК в ОАО. В таком случае руководство сельско-хозяйственной организации обязано сделать и документацию на дома, но ничего не произошло. Может быть, если б заработки в ОАО были более приличны, тогда было бы можно как-то выжить. А так некоторые получают копейки, но и те отдают за оплату жилья. У некоторых долги перед коммунальщиками несколько сот рублей. Людям отключают газ, свет. Живем словно первобытные люди».

Комментарии руководства ОАО Любищицы на этот счет получить пока не удалось.