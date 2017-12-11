Белорус стал автором лучшего гола чемпионата Казахстана по футболу 11.12.2017, 13:11

Игорь Зенькович

Игорь Зенькович обошел в этой номинации россиянина Андрея Аршавина.

Профессиональная футбольная лига Казахстана завершила голосование "Лучший гол сезона-2017". Об этом сообщает корреспондент KazFootball.kz. На протяжении 10 дней болельщики отдавали свои голоса за претендентов, предложенных ПФЛК и футбольными специалистами. По итогам опроса лучшим признан гол белорусского нападающего "Актобе" Игоря Зеньковича в ворота "Шахтера", забитый в 18-м туре, пишет pressball.by.

Финальное расположение номинантов в голосовании по итогам суммирования баллов, набранных в Instagram и Вконтакте, выглядит следующим образом:

1. Игорь Зенькович, "Шахтер" — "Актобе" — 2 698

2. Андрей Аршавин, "Кайрат" — "Астана" — 2 496

3. Исламбек Куат, "Астана" — "Кайрат" — 942

4. Джуниор Кабананга, "Астана" — "Атырау" — 586

5. Георгий Жуков, "Актобе" — "Кайрат" — 564

6. Магомед Парагульгов, "Кайрат" — "Ордабасы" — 501

7. Пабло Фонтанелло, "Ордабасы" — "Акжайык" — 420

8. Эгон Вух, "Тобол" — "Окжетпес" — 392

9. Бауыржан Исламхан, "Кайрат" — "Ордабасы" — 333

10. Исаэль Барбоза, "Акжайык" — "Кайрат" — 309.