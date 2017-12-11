Белорус стал автором лучшего гола чемпионата Казахстана по футболу
- 11.12.2017, 13:11
Игорь Зенькович обошел в этой номинации россиянина Андрея Аршавина.
Профессиональная футбольная лига Казахстана завершила голосование "Лучший гол сезона-2017". Об этом сообщает корреспондент KazFootball.kz. На протяжении 10 дней болельщики отдавали свои голоса за претендентов, предложенных ПФЛК и футбольными специалистами. По итогам опроса лучшим признан гол белорусского нападающего "Актобе" Игоря Зеньковича в ворота "Шахтера", забитый в 18-м туре, пишет pressball.by.
Финальное расположение номинантов в голосовании по итогам суммирования баллов, набранных в Instagram и Вконтакте, выглядит следующим образом:
1. Игорь Зенькович, "Шахтер" — "Актобе" — 2 698
2. Андрей Аршавин, "Кайрат" — "Астана" — 2 496
3. Исламбек Куат, "Астана" — "Кайрат" — 942
4. Джуниор Кабананга, "Астана" — "Атырау" — 586
5. Георгий Жуков, "Актобе" — "Кайрат" — 564
6. Магомед Парагульгов, "Кайрат" — "Ордабасы" — 501
7. Пабло Фонтанелло, "Ордабасы" — "Акжайык" — 420
8. Эгон Вух, "Тобол" — "Окжетпес" — 392
9. Бауыржан Исламхан, "Кайрат" — "Ордабасы" — 333
10. Исаэль Барбоза, "Акжайык" — "Кайрат" — 309.