Николай Статкевич: Режим cошел с ума 2 11.12.2017, 14:30

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11 декабря состоится суд над активистом «Народной Грамады» Алексеем Скрипником.

Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

«Режим cошел с ума - активистов начинают судить за неучастие в акциях протеста.

Сегодня в 16.30 в суде Заводского района Минска будут судить нашего товарища по «Народной Грамаде» Алексея Скрипника за Марш рассерженных белорусов 2.0.

Алексей участвовал в предыдущих акциях, срок ответственности за которые (два месяца) уже истек. Но акцию 21 октября он как раз пропустил.

Безусловно, в суде два робота с оловянными глазами будут нудить: «Махал руками, выкрикивал лозунги», а «судья» сделает вид, что верит их лжи. Но мы понимаем - Алексея судят за неучастие.

Мы сразу отбрасываем аргумент, что режим штрафами хочет поправить свое финансовое положение. Ведь всех штрафов за все акции не хватит на один золотой унитаз в одной из резиденций «пересидента». А те, кто когда-то ходили «за сарай», почему-то очень любят золотые унитазы.

Насчет запугивания - тоже не тот вариант. Алексея этим не запугаешь.

Остается только одна причина такого странного «суда». Кампания «наведения порядка на земле», которую проводит власть, в конце концов добралась до оппозиции. Ведь действительно, положение простых людей в стране все ухудшается, а значительная часть оппозиции, которую еще называют «комнатной оппозицией«, только делает вид, что борется за народ. Только заявления пишут и на «выборы», где голосов не считают, ходят. Надеются, что власть их «депутатами» выберет. Хотя известно, кого она может выбрать.

Если нет выборов, то настоящая оппозиция обязана выводить людей на уличные протесты. А эти если и выйдут на улицу, то только в каком нибудь Брюсселе.

Поэтому власть и начала штрафовать их за невыполнение своих обязанностей. Но ведь не с того начинаете - Алексей только одну акцию пропустил. С кем не бывает.

А если без шуток - приходите поддержать мужественного и достойного человека Алексея Скрипника. 11 декабря в 16.30 - суд Заводского района (пр-т Партизанский , 75А), каб. 37», - заявил лидер БНК Николай Статкевич.