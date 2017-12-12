Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроются кинотеатры 12.12.2017, 11:24

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Выдача лицензий кинотеатрам уже началась.

Власти Саудовской Аравии заявили, что снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров - первые кинозалы откроются в марте будущего года. Кинотеатры попали под запрет в стране в начале 80-х под давлением исламских фундаменталистов.

Еще в январе этого года муфтий Шейх Абдул аль-Шейх заявлял, что кинотеатры способствуют разврату и могут подорвать моральные устои в стране.

Однако в понедельник кронпринц Мухаммед бин Салман представил план социальных и экономических реформ в рамках концепции "Видение-2030", согласно которому власть ослабляет давление на многие сферы жизни.

Например, со следующего года женщинам разрешат водить машину и посещать спортивные мероприятия.

Королевская семья и религиозные институты Саудовской Аравии придерживаются крайне строгой трактовки суннитской версии ислама, известной как ваххабизм. В стране строго следят за соблюдением исламского кодекса поведения и одежды. Особенно строгим ограничениям подвергаются женщины.

Нынешние реформы продиктованы главным образом экономическими причинами. Из-за низких цен на нефть страна ищет иные источники финансирования, один из них - индустрия развлечений.

Фото: AFP

Министр культуры и информации Аввад бин Салех заявил, что открытие кинотеатров станет катализатором для экономического роста: "Развивая сектор культуры, мы создаем новые рабочие места и возможности для торговли, а также увеличиваем варианты для развлечения в Королевстве".

Выдача лицензий кинотеатрам уже началась.

Фото: AFP

К 2030 году в Саудовской Аравии собираются открыть больше 300 кинотеатров - это 2 тысячи кинозалов. В заявлении правителства сказано, что они ожидают получить от кинотеатров 24 млн долларов поступлений в экономику - плюс создание 30 тысяч рабочих мест.

Впервые за много лет в этом году в королевстве прошли концерты известных арабских и международных поп-звезд.

В ближайший четверг в расположенном на берегу Красного моря городе Джедде при спонсорской поддержке властей страны пройдет концерт рэпера из США Нелли и алжирского певца Халеда.

На концерт будут допущены только мужчины.