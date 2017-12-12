Бегство из Сирии 7 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

12.12.2017, 14:36

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Алексей Мельников

Деградация кремлевского режима продолжается.

Итак, (в который раз!), В.В. Путин заявил о выводе российских войск из Сирии. Будут они выведены или нет – непонятно. Верить словам В.В. Путина нельзя, контроль за его действиями со стороны российского общества отсутствует.

Главное, — как во втягивании России в войну в далекой Сирии, так и в объявленном выходе из войны – желание В.В. Путина договориться с западными странами о том, чтобы его закадычные бизнес-друзья снова были признаны гражданами мира – с них были сняты санкции, а новые санкции (включая заморозку их активов в Соединенных Штатах и Европе) не были введены.

Не получилась «новая Ялта» в наступлении в Сирии, теперь ищется «новая Ялта» в объявленном бегстве из Сирии. Не ради российских граждан, исключительно – ради себя и своих друзей.

Объявленное решение В.В. Путина помимо задачи манипуляции общественным мнением в России (участие в войне «у черта на рогах» в России непопулярно), является фактом признания тяжелого положения, в которое В.В. Путин и его подчиненные привели Россию.

Перспектив нет. Санкции серьезны. В экономике – тупик. Стратегически все проиграно. Страна уже пришла к национальной катастрофе, составная и главная часть которой – состояние умов граждан.

Новая попытка – сохранив лицо внутри страны – объявив свой сирийский провал «победой», дать сигнал западным странам о готовности договариваться с целью облегчения положения России.

Но победы нет – выброшены, растрачены огромные деньги, остро необходимые на социальные цели внутри страны, против России развязана война (взрыв рейса 9268, взрыв в метро Санкт-Петербурга), убиты десятки российских военных и, похоже, сотни российских наемников.

Ничего, кроме затрат и потерь граждане нашей страны от частной войны В.В. Путина в Сирии не получили.

Объявленное бегство из Сирии не означает, что В.В. Путин, не получив желаемого от западных стран, не продолжит свои авантюры в другой «горячей точке» мира – в Ливии.

Авантюризм – неотъемлемая черта руководителей нашей закатной, уходящей в историческое небытие России.

Бегство из Сирии объявлено, деградация страны продолжается.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»