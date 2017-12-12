Мацеревич заявил о наличии доказательств взрывов на борту разбившегося ТУ-154М 9 12.12.2017, 16:02

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Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Найдены доказательства, которые указывают, что самолет президента Польши был взорван под Смоленском.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что во время работы назначенной им комиссии по расследованию Смоленской катастрофы были найдены доказательства, которые указывают на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Антони Мацеревич подчеркнул, что комиссия Ежи Миллера, занимавшаяся расследованием Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала данные полученных экспертиз, пытаясь не допустить распространения версии о взрыве:

«Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения», - сказал политик в эфире Польского радио.