Минское и рижское «Динамо» проведут матч на открытом воздухе 3 12.12.2017, 20:48

1,791

Продажа билетов начнется в ближайшую пятницу.

20 января рижское и минское «Динамо» проведут матч под открытым небом.

Латвийский клуб подтвердил проведение встречи регулярного чемпионата КХЛ. Продажа билетов начнется в ближайшую пятницу.

«В начале ноября мы подробно рассказывали о планах рижан сыграть с нами в январе «зимнюю классику». Джек Скилли, который уже дважды участвовал в подобных мероприятиях, даже поведал несколько секретов, как согреться на скамейке команды по ходу поединка. А сегодня коллеги-соседи подтвердили: матч под открытым небом все-таки состоится и будет приурочен к 100-летию независимости Латвийской Республики, которое страна отпразднует в 2018 году.

Изначально идею «outdoor game» предложила КХЛ. Прежде официальных матчей на свежем воздухе история лиги не знала, и в этом сезоне руководство решило восполнить пробел и провести сразу две такие встречи. Первая состоялся 2 декабря в Хельсинки – на естественном льду залива между городскими районами Силтасаари и Кайсаниеми. Мероприятие, которое получило название Helsinki Ice Challenge, оказалось приурочено сразу к трем юбилеям: 10 лет КХЛ, 50 лет — «Йокериту», 100 лет – финскому хоккею. Матч прошел «на ура» и установил новый рекорд посещаемости поединков Континентальной хоккейной лиги – 17645 зрителей.

После этого были утверждены все нюансы второго поединка в Риге. Он состоится 20 января, в субботу, и начнется в 14:00 по белорусскому времени (в 13:00 по местному). Место – хоккейная площадка рижской средней школы №84 по адресу улица Лиелвардес 141 (Lielvārdes ielā 141). Рядом с катком планируют возвести трибуны на 8500 зрителей и создать всю необходимую инфраструктуру. Мероприятие получило название Winter Ice Break и соответствующий логотип.

Билеты поступят в продажу уже в ближайшую пятницу – 15 декабря. Цена – 10 евро. Для дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров – 1 евро. А для владельцев абонементов на домашние матчи рижского «Динамо» вход и вовсе свободный. Квитки можно купить в кассах «Biļešu serviss» и на сайте bilesuserviss.lv», – сообщает пресс-служба «Динамо».