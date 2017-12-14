«Я не буду платить даже эти копейки от оклада: пойду до конца» 14.12.2017, 19:14

Как профсоюз РЭП защищает четырех работников, обвиненных в недостаче.

Состоялось еще одно заседание по делу Гомельского жирового комбината, ранее приостановленного на неопределенный срок из-за того, что дело отправлено на более тщательную проверку ОБЭП, чтобы выявить виновных и привлечь к уголовной ответственности. Дело длится с 5 февраля 2017 года, пишет praca-by.info.

В этом деле профсоюз РЭП защищает четырех работников, вступивших в независимый профсоюз: их интересы представляет правовой инспектор труда Леонид Судаленко.

– Трое из работников Жирокомбината, членов РЭПа, заключили мировое соглашение с нанимателем, заплатили небольшую сумму от оклада по колдоговору и выбыли из борьбы. Продолжает спорить с Жирокомбинатом только Оксана Сорока. Она уже давно работает в другом месте, но сказала: «Я себя виновной не признаю! Я не буду платить даже эти копейки от оклада: я пойду до конца».

Профсоюзный юрист еще раз напомнил, в чем именно обвиняет Жирокомбинат свою бывшую сотрудницу:

– Смешно выглядит обвинение, предъявленное к Оксане Сороке, которая работала снабженкой. Она покупала, к примеру, пищевые добавки, которые поставщик пакует по 20 килограмм –меньше упаковки нет. Как наказывать ее за то, что она купила двадцать килограмм, а производство требует десять? Это все равно, что наказывать человека за то, что он купил литр молока, а для блинов по рецепту нужно потратить 100 милилитров. Производитель не паковал эти добавки в тару меньшего объема! – а Оксану Сороку хотят наказать за то, что остатки якобы пропали по ее вине.

После заседания дело снова было приостановлено на неопределенный срок: до окончания расследования.