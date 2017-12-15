Фотофакт: В Бресте открыли памятник Брестской Библии 1563 года 2 15.12.2017, 14:17

Памятный знак создал минчанин Антон Ничипорук.

Расположен памятный знак рядом с Брестской областной библиотекой им. М.Горького. Открытие состоялось 15 декабря, пишет vb.by.

То, как будет выглядеть памятный знак, определили в июне 2017 года на открытом заседании областного художественно-экспертного совета по монументально-декоративному искусству. Совет рассмотрел 10 эскизных вариантов, предложенных во время открытого конкурса. Победителем признали проект минчанина Антона Ничипорука. Он предложил памятный знак в виде стилизованной открытой книги с рельефными изображениями на разворотах. Проект доработали и представили публике.

Здесь есть локальная точка доступа Wi-Fi, где по ссылке brestbible.by доступна информация о памятнике и самой Брестской Библии.

Высота памятного знака — 180 сантиметров. Бронзовая часть весит больше, чем полтонны. Камень, на котором она стоит, привезли из Карелии. Типография, в которой издали Библию, располагалась на территории современной Брестской крепости. Но там памятный знак решили не устанавливать, потому что мемориальный комплекс — состоявшийся ансамбль.

Брестская Библия выпущена в 1563 году в типографии Николая Радзивилла Черного. В ней содержатся все тексты Старого и Нового Заветов, что сделало книгу одним из самых полных изданий своего времени. Сегодня в мире насчитывается около 120 экземпляров книги. В Брестской областной библиотеке хранится неполный вариант.