Мать воспитанника могилевского спецучилища: «Одному сломали позвоночник, а другим — психику!» 15.12.2017, 15:42

Жительница Могилева собирается обратиться в Следственный комитет.

- Прочитала статью о том, что воспитанников спецучилища избили, и испытала шок! Поняла, что среди тех избитых подростков был и мой сын, - рассказывает kp.by могилевчанка Наталья, мама 16-летнего Тимофея. - Через неделю после побега сын сказал мне по телефону: «Мама, нас побили». Я не придала значения этим словам. Думала, что их ремнем отлупили в целях воспитания… Получается, что одному парню сломали позвоночник, а всем остальным детям психику!

Напомним, ЧП произошло в конце ноября в Могилеве. Шестеро воспитанников спецучилища закрытого типа №2 совершили побег, но вскоре их задержали. Два руководителя спецучилища были задержаны за превышение полномочий. В отношении директора и его заместителя возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, двое мужчин, выясняя у шестерых воспитанников причины побега, избили их.

Могилевчанка Наталья, мама воспитанника могилевского спецучилища Тимофея, вспоминает, как в день побега, 26 ноября, к ней пришли сотрудники спецучилища.

- Один из сотрудников сказал, что приложит все усилия, чтобы их отправили в колонию для несовершеннолетних в Бобруйск. А в прошлые выходные у сына была бабушка. Она заметила на его лице ссадины, спросила про них. На что Тимофей ответил: «Это я брился». Конечно, бабушка не поверила ему. Сказала: «Ну что ты мне врешь? Возле глаза брился?» Они общались в комнате свиданий, где были сотрудники учреждения. В это воскресенье я сама поеду к нему на свидание. А в понедельник пойду в Следственный комитет, чтобы не быть голословной.

По словам Натальи, у нее и раньше возникали вопросы к спецучилищу. Туда ее сын, как говорит могилевчанка, попал из-за прогулов в школе и за то, что несколько раз был задержан пьяным.

- После того как он отбыл год в спецучилище, мы рассчитывали, что Тимофея отпустят на 10-дневный срок домой. Но этого не случилось. Директор спецучилища сказал: «А ваш сын еще ничего такого не сделал для нашей администрации, чтобы его отпустили».

- Вы спрашивали, почему он сбежал из спецучилища?

- Он сказал: «Ты знаешь, мама, а больше не было сил терпеть». Спрашиваю: «А что терпеть?» Говорит: «Ай, потом». Видно, что боялся сказать. Я и сейчас переживаю, чтобы его не запугали. Теперь каждые выходные буду у него!