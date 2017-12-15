«Над олимпийской деревней был поднят наш бело-красно-белый флаг» 15.12.2017, 19:57

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Фото: ay.by

Первая самостоятельная Олимпиада Беларуси – вы многого не знали о ней.

Журналист Вадим Кнырко и лыжник Сергей Долидович рассказали «Трибуне» о Лиллехаммере-1994.

Почти 24 года назад Беларусь впервые отправила на Олимпиаду самостоятельную команду. До этого наши спортсмены представляли страну в составах сборной СССР и объединенной команды СНГ. В норвежских Играх участвовали 33 спортсмена от Беларуси в 7 видах спорта. Кроме уже традиционных биатлона, фристайла, лыжных гонок и конькобежного спорта наши соревновались в лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Среди тех, кто ездил на первую белорусскую Олимпиаду, был и 20-летний Сергей Долидович. Сейчас лыжник пробует отобраться на свои седьмые Игры, но хорошо помнит события, происходившие в 1994-м. Вместе с ним мы попробуем вам рассказать, как это всё было.

Олимпиада была сумбурная

Разумеется, подготовка к первой Олимпиаде в истории страны не могла пройти идеально гладко. Было очень много организационных моментов, которые решались далеко не сразу. И вообще совсем молоденькой Беларуси было не до спорта. Не лучшие экономические условия сложились во всех сферах – в том числе в спортивной.

Даже с инвентарем дело обстояло не лучшим образом. Оборвались связи с импортными фирмами, которые были налажены при СССР. Новую страну не спешили принимать в общую спортивную семью: вместо профессиональных лыж белорусам норовили подсунуть откровенно удешевленные варианты, которые любой среднестатистический человек мог сам купить в туристическом магазине. С оружием для биатлона тоже дело обстояло не ахти. К примеру, винтовку Парамыгиной, которую специально для нее изготовили и пристреляли в Ижевске, пришлось оставить в России – в команде, которая стала правопреемницей СССР. К Олимпиаде Парамыгина готовилась тоже с ижевской винтовкой, но оружие было далеко не новое. Да и качество боеприпасов оставляло желать лучшего.

Почти все белорусские спортсмены тренировались дома – выезды на заграничные сборы были сведены к минимуму. Отбор на Игры проходил настолько сумбурно, что иногда обладатель пропуска в олимпийскую команду определялся в последний момент. Забавную историю по этому поводу вспоминает Сергей Долидович. Спортсмену на тот момент было всего 20 – он только вышел из молодежного возраста и проводил первый год в профи.

– На тот момент в белорусской лыжной команде было четыре спортсмена, которые в разные годы выступали за сборную СССР – Плаксунов, Горбачев, Камоцкий и Обухов. На чемпионате мира-1993 в Фалуне эти ребята стали седьмыми в эстафете. Они были непотопляемыми – путевки на Олимпиаду им были гарантированы. Еще один человек добирался в команду путем национального отбора, через чемпионат страны. Первая гонка – «тридцатка» в Раубичах. Погода ужасная – грязь вперемешку со снегом. И не поверите, кто выиграл – биатлонист Геннадий Карпинкин! Просто он один ехал на лыжах с серым пластиком, которые очень хорошо держатся на грязи. И выиграл на одной ноге – обошел всех чисто за счет скольжения. Все за голову хватаются: как так?! Национальный отбор по лыжам, а выигрывает биатлонист! А хотели отбирать именно по этой гонке. Я тогда закончил третьим или четвертым.

Решили провести еще две гонки: «десятку» классическим стилем и гонку преследования на 15 км. Поскольку в Раубичах с условиями была беда, соревнования перенесли в деревню Дениски Логойского района. Там чистое поле и снега было достаточно. Проехали на ратраке, сделали лыжню – и беги по этому полю сколько угодно. Тогда особо для соревнований и не надо было ничего – даже контрольное время замеряли не по электронике, а по ручному секундомеру.

И в этот момент Долидовичу несказанно повезло. Это сейчас лыжи можно найти на любую погоду – хоть на снежную, хоть на мокрую. Причем некоторые даже смазывать не нужно. Тогда же подобрать мазь было едва ли не научной задачкой.

– Разбежались мы перед стартом по своим тренерам, – продолжает Сергей. – Тогда же никаких сервисменов не было – все сами делали. Меня намазал Иван Листопад – тот, который сейчас в национальной команде работает. Да так намазал, что я выиграл «классику». На следующий день было преследование – я стартовал первым и лидерство удержал. Встречает меня прямо на финише председатель Федерации лыжного спорта Шепелевич: «Все, поздравляю! Ты едешь на Олимпиаду». Я удивлен: «Как это?» Он спокойно: «Как двукратный чемпион Беларуси может не попасть на Игры?»

Единственная Олимпиада без Лукашенко

Лиллехаммер-94 – единственная Олимпиада, куда спортсменов провожал другой босс. Торжественный прием атлетов состоялся в пресс-центре в Раубичах, а напутствие команде давали председатель Совмина Вячеслав Кебич, легендарный борец Александр Медведь, автор-композитор белорусского олимпийского гимна Валерий Иванов и председатель Союза спортсменов Мария Иткина.

Единственная Олимпиада под другим флагом

Мало того, что президентом был не Лукашенко, так еще и флаг был не красно-зеленый. Да-да, единственный раз на Играх выступала наша команда под бело-красно-белыми цветами. На церемонии открытия Олимпиады с флагом в руках должен был идти Игорь Железовский, но из-за того, что олимпийская деревня конькобежцев находилась в 60 километрах от лыжного трамплина Лисгардсбаккен (именно там проходило открытие), было решено знаменосца заменить. Белорусская делегация шла под предводительством биатлониста Евгения Редькина.

Церемония прошла в ярких цветах. Олимпийский факел спускался лыжником с трамплина, а зажигал огонь над столицей Игр в присутствии 40 тысяч зрителей кронпринц Норвегии Хокон.

Первая форма была отечественного производства

Да, первая форма, которую выдали белорусской сборной, была именно отечественного производства. Такую историю рассказал Долидович:

– Первая форма была причудливой. Нам выдали какие-то непонятные мешковатые комплекты белорусского производства – белые с нашитой аппликацией елочки зелено-голубого цвета. Такое чувство, что эту аппликацию купили в обычном магазинчике перед Новым годом – раньше продавались всякие такие елочки, зайчики, снеговички. Когда форму увидели руководители, они чего-то испугались – послали нас на примерку новой экипировки. Новая экипировка была уже от Adidas. Мне она запомнилась тем, что опознавательных знаков на ней почти не было – только на куртке надпись Belarus. Первый комплект я отдал бабушке – она в деревне его носила много-много лет. Наши умеют делать вещи, которым сносу нет. Хотя сейчас та форма, возможно, и зашла бы – в наши дни любят вещи широкого покроя.

Впервые на Олимпиаде у белорусов был личный дом в Олимпийской деревне

Белорусы жили не вместе (конькобежцы и фигуристы, выступавшие в городском кластере, жили отдельно, лыжники – отдельно), но теперь сами по себе, а не в одной советской семье. Вся белорусская делегация состояла из 57 человек – 33 спортсмена, 17 тренеров, 7 официальных лиц и 2 журналиста. Всех по минимуму. Обслуживающего персонала практически не было. Хотя, к примеру, у некоторых наиболее продвинутых лыжных сборных уже в то время были целые бригады сервисменов. Белорусы экономили на всем. Даже рации привезли с собой отечественные, которые собрали на Оршанском радиозаводе. По словам очевидцев, наша техника была ничуть не хуже заграничной, но дешевле в 4-5 раз.

На открытие олимпийской деревни белорусы не успели: руководитель МОК Хуан-Антонио Самаранч поднял пятиколечный флаг за сутки до прилета нашей делегации. Сразу после расселения над деревней был поднят и наш БЧБ.

– В олимпийской деревне жили в огороженных щитовых домиках, – продолжает Долидович. – Для меня все в новинку. В деревне можно было встретить много звезд. Постоянно на глаза попадались хоккеисты. В 1994-м еще не было энхаэловцев, зато были многие молодые ребята, которые потом стали звездами – Йере Лехтинен, Пол Кария и другие. Еще Самаранча видел. Все они были на виду и спокойно перемещаются.

Вечером в олимпийской деревне тоже было куда сходить. Для спортсменов крутили дискотеки, выступали артисты с концертами, проходили презентации, конференции и приемы. Можно было поиграть на автоматах, отстояв огромную очередь.С кухней тоже был порядок.

– Кормили в Норвегии нормально. Только шведский стол надоел уже через пару дней. И так всегда. Сначала вроде бы неплохо, а потом приедается и понимаешь, что каждый день будет одно и то же. Но качество еды нормальное. Пожалуй, только в Турине кормили откровенно плохо – и мало, и невкусно.

В Лиллехаммере была классная олимпийская погода

С чем-чем, а вот с погодой в Лиллехаммере повезло. В Норвегии была по-настоящему зимняя Олимпиада – мороз, солнце и много улыбок на лицах спортсменов. Правда, для наших лыжников откровенно морозная погода стала сюрпризом. Причина все та же: тяжело было попасть в смазку.

– В Лиллехаммере в феврале очень морозно: ночью столбик термометра иногда падал до «-30». Днем теплело, но градусов 15-20 мороза сохранялось. Только в последний день во время «полтинника» стало потеплее. И мы в мазь никак не могли попасть. Снег был жесткий, а мы натирались жесткими парафинами. Только после Олимпиады узнали, что надо было мазать парафинами на тепло. Кстати, в Сочи подобным образом всех уделали шведы, хотя во время самой Олимпиады они держали этот момент в секрете. Они во время теплой погоды бегали на морозной мелкой нарезке. Получается, делали все против логики, а лыжи катили идеально. От лыж многое зависит. Если белорусы не попадут в мазь, ни о какой борьбе с сильнейшими лыжниками мира не может быть и речи. Одним характером взять не получится. Только идеальные лыжи могут приблизить нас по уровню к топам.

Белорусы в лыжных гонках в Норвегии выступили не очень удачно. Случилось парочка заездов в топ-30. Лучший результат Долидовича – 37-е место, показанное в дебютной «тридцатке». Дальше результаты шли по нисходящей. И даже в эстафете, по признанию спортсмена, у него случился провал, а команда заняла лишь 12-е место.

Помимо того, что повезло с погодой, еще более идеальной картинку делали болельщики. Норвежцы создали изумительную атмосферу на всех лыжных соревнованиях – от двоеборья и прыжков с трамплина до биатлона и лыжных гонок.

– На трассе в Лиллехаммере творилось нечто невообразимое, – рассказывает Долидович. – Тысячи людей! Лыжи там точно собирали больше зрителей, чем хоккей. Все-таки спорт номер один в Норвегии – именно лыжные гонки. Болельщики с 6 утра в своих норвежских свитерах с начесом приходили на трассу, чтобы занять более удобные места. Они мерзли несколько часов ради того, чтобы увидеть своих кумиров. Но, в принципе, даже хорошо, что были морозы – для лыж это идеальная погода. Не было залетов со снегом, как, к примеру, это случалось в Нагано или в Сочи на некоторых гонках.

Белорусские спортсмены отправились в Норвегию с мизерными суточными

Сейчас белорусские спортсмены, которые отправляются на Олимпиаду, часто везут домой родным и близким подарки и сувениры. В начале 90-х на это банально не было денег. Суточные выдавали очень скудные.

– Назад ничего не везли, ничего не купили. Нам суточных выдали около 50 долларов на две недели каждому. Что ты за них купишь? Уже в Нагано суточные были нормальные – около 400 долларов. А на первых Играх – смех.

Тем не менее, особо ушлые представители делегации сумели даже навариться на поездке. Команда в Норвегию летела чартером на «Ту-154», некоторые прихватили с собой водку, чтобы продать ее прямо в олимпийской деревне. И продавали очень выгодно. В Норвегии до 1996 года действовала госмонополия на алкоголь и ограничение на розничную и оптовую торговлю спиртными напитками. Белорусская водка стала ходовым товаром.

Наши выступили достойно. 16 лет Лиллехаммер-1994 был лучшей зимней Олимпиадой для белорусов

Беларусь завоевала в Лиллехаммере две серебряные медали. Железовский стал вторым на 1000-метровке, Парамыгина стала второй в спринте. На родине такое выступление не сказать, что восприняли с большим энтузиазмом, но и в провале не обвинили. По крайней мере результат Олимпиады в Лиллехаммере последующие 16 лет оставался лучшим для Беларуси. Лишь Ванкувер-2010, где фристайлист Гришин взял золото, биатлонист Новиков серебро, а Домрачева бронзу, ознаменовал новую веху. В общем медальном зачете наши расположились на 15-м месте – награды Лиллехаммера распределили между собой 22 страны.

Из бывших соседей по СССР выше Беларуси оказались Россия (у нее вообще было первое место в зачете), Украина, Казахстан и, что неожиданно, Узбекистан, которому золотую медаль во фристайле принесла Лина Черязова. С тех пор узбеки вообще никаких медали на зимних Играх не завоевывали.

За серебро Железовский и Парамыгина получили от государства по 3 тысячи долларов. Деньги лучшим олимпийцам выдавали в американской валюте, причем купюрами 60-х годов. На последней Олимпиаде второе место оценивалось белорусским государством в 75 тысяч долларов. Всего на чартеры, питание, транспорт и другие услуги республика потратила 200 тысяч долларов.

Так что первые Игры получились вполне успешными по соотношению цена-качество.