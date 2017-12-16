Скандальный итог «пробной переписи» 5 16.12.2017, 12:28

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«Пробная перепись» населения в начале октября проводилась в Молодечно.

Один из результатов опроса развенчивает главный белорусский миф о том, что в стране крайне низкий уровень безработицы.

В Молодечно более 9% населения не имеют работы. Об этом проинформировала на докладе правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома о работе экономики за истекший период 2017 года председатель Белорусского статистического комитета Инна Медведева, пишет «СН плюс».

«Мы населению задавали вопросы о том, трудоустроены ли они, где они находятся и где они работают. В результате 9,1% населения ответило нам, что они безработные, 5,5% населения вообще не ответило, то есть отказалось отвечать на вопрос как по занятости, так и по источнику существования. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо эти люди не работают, либо у этих людей есть какой-то скрытый доход. И кроме того, каждый третий человек, который был опрошен в ходе «пробной переписи», заявил, что он не работает на территории региона», — отметила Инна Медведева.

Ее слова попытался нивелировать премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. «Да, действительно в Молодечно очень большое число людей не занято на территории города. Потому что они находят себе работу в Минске, Радошковичах, Заславле», — заявил он. Но очевидно, что премьер слукавил, чтобы увести тему в другое русло и не акцентировать на ней внимание. Ведь у людей не спрашивали, работают ли они в Молодечно. В ходе опроса задавался вопрос о работе как таковой.

Тем временем, по данным Белстата, на конец сентября текущего года уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 1,3%. Понятно, что такая статистика ничего общего с реальной ситуацией не имеет.