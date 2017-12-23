Католическое Рождество: история, традиции и обычаи праздника 23.12.2017, 22:56

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Интересные факты про важный праздник.

"Обозреватель" ознакомит вас с историей, традициями и интересными фактами об этом празднике.

Римско-католическая Церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю, в ночь на 25 декабря.

История празднования Рождества

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.

В 13 веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. Возле яслей обязательно присутствуют осел, вол и

Позже у алтарей в костелах начинают устанавливать венок с четырьмя свечами, и в каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече.

Сочельник

Практически каждый католик соблюдает традицию строгого поста в день перед Рождеством – 24 декабря. В этот день едят только сочиво – зерна ячменя или пшеницы, которые отваривают в воде и добавляют мед для вкуса. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

Традиции Рождества

По сложившейся в первые века христианства римской традиции, в день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии — месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды — как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

Празднование рождества длится восемь дней.

Исповедь и торжественная месса

Даже те, кто редко посещает церковь, 24 декабря обязательно присутствуют на торжественной вечерней мессе, во время которой зачитываются отрывки из Ветхого Завета, вспоминаются библейские события, которые связаны с рождением Иисуса. В канун Рождества церкви открыты с самого утра: прихожане приходят на исповедь и могут покаяться в своих грехах до того, как наступит вечер.

Украшение дома

Рождество – семейный праздник, встречают его в узком кругу. Дома украшают яслями с фигурками Девы Марии и младенца Иисуса, а также соломой – одним из главных символов Рождества.

Яслями в древние времена называли кормушки для скота. Именно в такую кормушку, предварительно застелив ее соломой, Мария и положила своего новорожденного сына Иисуса.

Рождество для детей

Детям поручают изготовление рождественских игрушек. Детки делают поделки в форме сердечек, фонариков и разных зверюшек. Их потом вешают в качестве украшений на елочку.

Число блюд символическое, по числу апостолов, но это не канон, а просто традиция. Если семья не может себе позволить все 12 блюд, не стоит огорчаться из-за этого. Традиционное рождественское меню может включать: кутью, с которой обязательно начинается праздничное застолье; борщ; вареники с капустой, грибами, картошкой, ягодами; крокеты – блины с капустой; печеную картошку, рыбу в разных видах – например, карпа, селедку; капусту с грибами или горохом; хлеб, масло, твердый сыр; узвар; пирожные, чай.

Днем перед Святым вечером принято покаяться: навестить друзей и соседей, чтобы у всех попросить прощения, помириться. Нельзя садиться за праздничный ужин с обидой в сердце.

Рождественский ужин

Перед праздничным ужином семья обязательно молится и по старшинству переламывают облатку (пресный хлеб). На ужин подают только постные блюда. Среди них обязательно должны быть: яблоки, овощные салаты и другие овощи, мед, изюм, орехи, сельдерей. Поскольку все это – символы удачи, достатка и здоровья. Обязательным блюдом на столе должна быть рыба.

А вот всем известная рождественская индюшка подается на стол только 25 декабря – на вторую рождественскую трапезу.

Так же за праздничным столом обязательно ставят лишний прибор. Это для того, чтобы показать, кто не пришел в дом в этот вечер – он всегда желанный гость.

Колядование

Колядки поют в рождественский вечер за ужином, и на следующий день. Дети и взрослые переодеваются и ходят из дому в дом, поют песни и желают всем добра и удачи.