Гомельчанки отстаивают право протестовать на международном уровне 25.12.2017, 15:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Активистки заявляют о фактическом табу на свободу мирных собраний в регионе.

25 декабря волонтеры Гомельского Центра стратегической тяжбы Алла Романчик и Наталья Щукина направили жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне женщины заявили, что их права на свободу мирных собраний и выражение мнения, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, систематически нарушаются белорусскими властями, сообщает gomelspring.org.

В течение года волонтеры обращались в райисполкомы с вопросом о проведении в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре пикетов с целью актуализации среди людей ценности независимости и суверенитета Беларуси, выражение протеста против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича. Районные власти повсеместно массовые мероприятия запретили. Все суды – районные и областной, где были обжалованы запреты чиновников, стали на сторону властей.

В жалобе в Комитет по правам человека волонтеры обращают внимание, что в райцентрах власти повсеместно определили только одно место для проведения пикетов, а за их проведение граждане, согласно решениям райисполкомов, должны еще и заплатить - милиции, скорой помощи и коммунальным службам. Также активисты обнаружили, что например, в Брагине и Лоеве массовые мероприятия разрешено проводить бесплатно, а в Жлобине и Мозыре за их проведение нужно платить.

Активистки-волонтеры считают, что правительство Беларуси не выполняет свои международные обязательства, поскольку национальный закон «О массовых мероприятиях» содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. Они просит Комитет ООН установить факт систематического нарушения их прав со стороны государства и рекомендовать белорусскому правительству привести закон «О массовых мероприятиях» и решения местных властей в соответствие с международными обязательствами.

Напомним, в течение года Гомельский Центр стратегической тяжбы проводил в регионе мониторинг о соблюдении права каждому на мирные собрания и выражении мнения. Из 18 поданных в различных райцентрах Гомельской области заявок на проведение пикетов не была удовлетворена ни одна. Волонтер Центра Елена Луцкович уже подала жалобу в КПЧ ООН о запрете пикетов в Октябрьском, Лельчицах, Калинковичах, Петрикове, Ельске и Житковичах, другой волонтер Сергей Кособуцкий пожаловался в ООН на запрет пикетов в Корме, Буда-Кошелево, Хойниках и Чечерске.