Видеофакт: На проспекте Дзержинского столкнулись 10 автомобилей 5 29.12.2017, 18:43

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Перед Новым годом в Минске ДТП случаются буквально на ровном месте.

Предновогодняя суматоха, короткий световой день — практически каждый вечер в Минске осложняется дорожная обстановка, возникают заторы. И ДТП случаются буквально на ровном месте. Вчера, к примеру, на небольшом участке проспекта Дзержинского столкнулись 10 автомобилей.

Последствия массовой аварии видел пользователь форума «Онлайнера» с ником ZlyUncle.

«Авария на проспекте Дзержинского в районе пересечения с улицей Уманской. Заколдованное место? Сухо, чисто, освещено неплохо. 11 машин! 4 аварии в одном месте», — написал он (особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены).

Старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко подтвердила, что действительно было четыре аварии. А вот столкнулись, по уточненной информации, 10 автомобилей.

— Каждое ДТП случилось на проспекте Дзержинского, во второй справа полосе. Сначала в результате несоблюдения дистанции столкнулись Honda и Skoda. Затем события развивались последовательно, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водители, попавшие в первое ДТП, выставили знак аварийной остановки. Несмотря на это, столкнулись четыре автомобиля, следовавшие в той же полосе.

— Mazda врезалась в Fiat, того отбросило в Renault, а эта машина столкнулась с Hyundai, — сказала Любовь Трепашко.

За ними столкнулись еще две машины. Забегая вперед, отметим, что водители этих авто — единственные, кто не стал вызывать ГАИ: они составили так называемый европротокол и разъехались.

Затем в том же втором ряду столкнулись Ford и Toyota.

В результате всех этих ДТП никто не пострадал, но оказались повреждены 10 авто. Были составлены протоколы о трех ДТП, так как участники четвертого разобрались без привлечения сотрудников Госавтоинспекции.

Что нужно знать о европротоколе

Для составления так называемого европротокола должны быть соблюдены определенные условия: вред причинен только имуществу, а не здоровью или жизни человека, в ДТП попало не более двух участников, у обоих есть права и действующая страховка, а также оба признают, что второй участник трезв. Также водители должны прийти к единому мнению о том, кто виноват в столкновении.

Максимальная сумма выплаты по европротоколу в настоящее время составляет €400, однако в будущем она может быть увеличена до €600. Соответствующий проект указа был подготовлен Министерством финансов.

При оформлении европротокола водители должны заполнить бланк извещения о ДТП (при заключении договора обязательного страхования его выдает страховщик). Бланк оформляется в двух экземплярах, поэтому заполнять его надо с нажимом: это позволяет делать копию во время заполнения. Оригинал отдается потерпевшему для передачи в страховую компанию, копия остается у виновника ДТП. Страховая сумма выплачивается в течение 5—7 дней.

Еще один важный момент: в случае оформления европротокола виновник ДТП не привлекается к административной ответственности.